Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Ertuğrul Bey'den şaşırtan hamle! 131. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul bir haftalık aranın ardından ekrana dönüyor. 131. yeni bölümde Ertuğrul Bey'in yaptığı anlaşma herkesi şaşırtıyor. Dragos anlaşmayı kabul ediyor ancak tuzağa düşeceğinin endişesini yaşıyor. Ertuğrul Bey'in ise 'Yaptığım anlaşma şimdi onlara yarar, sonra bana yarayacak' sözleri dikkat çekiyor.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 131. yeni bölümü 16 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Geçen hafta yayınlanmayan dizinin yeni bölümünde Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak. İlbilge Hatun'u kurduğu muhteşem plan ile kaleden çıkartmayı başaran Ertuğrul Bey, Dragos'a karşı yeni bir oyun daha oynuyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul, İlbilge’yi kurtarmak için Uranos’un teklifini kabul ettiğini söylemiş ve istediği altınlarla malzemeleri kaleye getirmişti. Malzeme sandıklarının içinden çıkan Turgut ve Beybolat, İlbilge’yi kurtarmış, bunu öğrenen Uranos da Ertuğrul’un boğazına hançerini dayamıştı. Ertuğrul kaleden çıkmak için ne yapacak?