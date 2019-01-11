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Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan! Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Metin Yamaner Metin Yamaner
SİNEMA TV  | 11.01.2019 22:34 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 131. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul bir haftalık aranın ardından ekrana dönüyor. 131. yeni bölümde Ertuğrul Bey'in yaptığı anlaşma herkesi şaşırtıyor. Dragos anlaşmayı kabul ediyor ancak tuzağa düşeceğinin endişesini yaşıyor. Ertuğrul Bey'in ise 'Yaptığım anlaşma şimdi onlara yarar, sonra bana yarayacak' sözleri dikkat çekiyor.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 131. yeni bölümü 16 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Geçen hafta yayınlanmayan dizinin yeni bölümünde Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak. İlbilge Hatun'u kurduğu muhteşem plan ile kaleden çıkartmayı başaran Ertuğrul Bey, Dragos'a karşı yeni bir oyun daha oynuyor

Dragos'la yaptığı anlaşma yankı uyandıran oba beyi, intikam için büyük planlar kurmaya hazırlanmaktadır. Akrabalık ilişkisi ile gücün artması taraftarı olan oba beyi, kız isteme merasiminde yer almıştır.

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 130. son bölümü, Total ve AB'deki reyting ölçümlerinde yine birinci sırada yer almıştı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?

Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi?

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