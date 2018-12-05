Diriliş Ertuğrul'da rehin alınan Gündüz Alp'i Ertuğrul Bey nasıl kurtaracak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı izle!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 126. yeni bölüm fragmanında Gündüz Alp'i yargılamak için Konya'dan gelen heyet Gündüz'ü almak istiyor. Ancak Gündüz Alp ortadan kaybolurken, alpler Gündüz'den geriye yüzüğünü ve kırık oklarını buluyor. Ertuğrul Bey ise İlbilge'den hesap sorarak 'Ne yaptın oğluma?' diyor. Diğer yandan ise İlbilge'nin Ertuğrul'un arkasından söylediği 'Söğüt'te sultanlık peşinde olan biri var' sözleri dikkat çekiyor. Gündüz Alp'in ortaya çıkmazsa gıyabında yargılanıp infaz edileceği Ertuğrul Bey'e iletiliyor.

Ertuğrul Bey ise oğlunu bulmak için harekete geçiyor. Gündüz Alp'i tutsak edilmiş bir şekilde bulan Ertuğrul Bey'den fidye isteniyor. Ertuğrul Bey'in ise 'Oğlumun kılına zarar gelirse o kaleyi başına yıkarım. Ya Gündüz'ü verirler ya da ben almasını bilirim' sözeri dikkat çekiyor.

İlbilge Hatun, handa babası Umur Bey’in öldürülmesinin ardından Ertuğrul’dan bunun hesabını sormuştu. Umuroğlu alpları ise, Ertuğrul’dan bunun cezasını kesmeye yeltendiklerinde, Ertuğrul onlara haddini bildirmişti. Gündüz, bu cinayetin üzerine kaldığını öğrenmiş ve üzerindeki kara lekeyi temizlemek için kaçmıştı. Dragos ise adamlarıyla birlikte zaferinin tadını çıkarmıştı. İlbilge, Ertuğrul ile konuşmasının ardından onun sözüne güvenmişti. Ancak Dragos’un yaptığı planla İlbilge, Ertuğrul’a olan güvenini kaybederek Gündüz’ün peşine düşerken, Ertuğrul da Kara Bela’nın tuzağına düşmüştü.