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Diriliş Ertuğrul'da rehin alınan Gündüz Alp'i Ertuğrul Bey nasıl kurtaracak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.12.2018 03:05 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisi 126. yeni bölümünde Ertuğrul Bey oğlu Gündüz Alp'e kurulan büyük tuzağa karşı ne yapacak? Gündüz Alp'in kaçırılması sonrasında oğlunu kurtarmak için harekete geçen Ertuğrul Bey, düşmanlarının kalesine giderek hesap soruyor. Oğlu Gündüz Alp'in Bizans kıyafetleri giydirilmiş halde esir tutulduğunu gören Ertuğrul Bey'e fidye ödemesi teklifi yapılıyor. Ertuğrul Bey ise intikam yemini ediyor. İşte Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Diriliş Ertuğrul'da rehin alınan Gündüz Alp'i Ertuğrul Bey nasıl kurtaracak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı izle!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Diriliş Ertuğrul'un 126. yeni bölüm fragmanında Gündüz Alp'i yargılamak için Konya'dan gelen heyet Gündüz'ü almak istiyor. Ancak Gündüz Alp ortadan kaybolurken, alpler Gündüz'den geriye yüzüğünü ve kırık oklarını buluyor. Ertuğrul Bey ise İlbilge'den hesap sorarak 'Ne yaptın oğluma?' diyor. Diğer yandan ise İlbilge'nin Ertuğrul'un arkasından söylediği 'Söğüt'te sultanlık peşinde olan biri var' sözleri dikkat çekiyor. Gündüz Alp'in ortaya çıkmazsa gıyabında yargılanıp infaz edileceği Ertuğrul Bey'e iletiliyor.

Ertuğrul Bey ise oğlunu bulmak için harekete geçiyor. Gündüz Alp'i tutsak edilmiş bir şekilde bulan Ertuğrul Bey'den fidye isteniyor. Ertuğrul Bey'in ise 'Oğlumun kılına zarar gelirse o kaleyi başına yıkarım. Ya Gündüz'ü verirler ya da ben almasını bilirim' sözeri dikkat çekiyor.

İlbilge Hatun, handa babası Umur Bey’in öldürülmesinin ardından Ertuğrul’dan bunun hesabını sormuştu. Umuroğlu alpları ise, Ertuğrul’dan bunun cezasını kesmeye yeltendiklerinde, Ertuğrul onlara haddini bildirmişti. Gündüz, bu cinayetin üzerine kaldığını öğrenmiş ve üzerindeki kara lekeyi temizlemek için kaçmıştı. Dragos ise adamlarıyla birlikte zaferinin tadını çıkarmıştı. İlbilge, Ertuğrul ile konuşmasının ardından onun sözüne güvenmişti. Ancak Dragos’un yaptığı planla İlbilge, Ertuğrul’a olan güvenini kaybederek Gündüz’ün peşine düşerken, Ertuğrul da Kara Bela’nın tuzağına düşmüştü.

Ertuğrullar, Kara Bela’nın tuzağından kurtulabilecek mi? Gündüz’ün akıbeti ne olacak? Onu İlbilge’nin ellerinde nasıl bir son bekliyor? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim tırmanacak mı? Ertuğrul ve İlbilge, Umur Bey’in gerçek katiline ulaşabilecek mi? Dragos’un yeni tuzakları ve buna karşın Ertuğrul’un hamleleri ne olacak? Evdokya’nın Tekfur Yannis’e götürdüğü kolyedeki sır ne? Ertuğrul, kim olduğunu bilmediği gizli düşman Dragos’tan ailesini ve obasını muhafaza edebilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 125. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı...

Umur Bey’in Gündüz tarafından öldürüldüğünü düşünen İlbilge, bu büyük acısından sonra ne yapacak? Kayılar ile Umuroğulları arasındaki husumet, daha da derinleşecek mi? Ertuğrul, tüm bu olayların arkasında olduğunu düşündüğü Dragos’u bulabilecek mi? Dragos’un yeni tuzağı ne olacak? Gündüz, kendisini temize çıkarabilecek mi? Turgut ve Mergen, Moğolların elinden kurtulup gizli sandığın anahtarına ulaşmayı başarabilecek mi?

Ertuğrul, üzerine oynanan oyunları bertaraf edip Söğüt’ün huzur ve emniyetini tesis edebilecek mi?

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