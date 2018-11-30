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Diriliş Ertuğrul'da tutsak alınan Gündüz Alp nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 30.11.2018 23:29 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'da oğlu ortadan kaybolan Ertuğrul Bey, İlbige'ye 'Oğluma ne yaptın?' diye soruyor. Gündüz kaçırılıyor ve serbest kalması için Ertuğrul Bey'den fidye isteniyor. Fidyenin ödenmemesi halinde ise Gündüz'ü almak isteyen başkalarının da olduğu söyleniyor. Ertuğrul Bey oğlu Gündüz'ü kurtarabilmek için ne yapacak? Gündüz Alp nasıl kurtulacak? İşte Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanları.

Diriliş Ertuğrul'da tutsak alınan Gündüz Alp nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul'un 126. yeni bölüm fragmanında Gündüz Alp'i yargılamak için Konya'dan gelen heyet Gündüz'ü almak istiyor. Ancak Gündüz Alp ortadan kaybolurken, alpler Gündüz'den geriye yüzüğünü ve kırık oklarını buluyor. Ertuğrul Bey ise İlbilge'den hesap sorarak 'Ne yaptın oğluma?' diyor. Diğer yandan ise İlbilge'nin Ertuğrul'un arkasından söylediği 'Söğüt'te sultanlık peşinde olan biri var' sözleri dikkat çekiyor. Gündüz Alp'in ortaya çıkmazsa gıyabında yargılanıp infaz edileceği Ertuğrul Bey'e iletiliyor.

Ertuğrul Bey ise oğlunu bulmak için harekete geçiyor. Gündüz Alp'i tutsak edilmiş bir şekilde bulan Ertuğrul Bey'den fidye isteniyor. Ertuğrul Bey'in ise 'Oğlumun kılına zarar gelirse o kaleyi başına yıkarım. Ya Gündüz'ü verirler ya da ben almasını bilirim' sözeri dikkat çekiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 126. BÖLÜM 1. FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı...

Umur Bey’in Gündüz tarafından öldürüldüğünü düşünen İlbilge, bu büyük acısından sonra ne yapacak? Kayılar ile Umuroğulları arasındaki husumet, daha da derinleşecek mi? Ertuğrul, tüm bu olayların arkasında olduğunu düşündüğü Dragos’u bulabilecek mi? Dragos’un yeni tuzağı ne olacak? Gündüz, kendisini temize çıkarabilecek mi? Turgut ve Mergen, Moğolların elinden kurtulup gizli sandığın anahtarına ulaşmayı başarabilecek mi?

Ertuğrul, üzerine oynanan oyunları bertaraf edip Söğüt’ün huzur ve emniyetini tesis edebilecek mi?

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