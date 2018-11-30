Diriliş Ertuğrul'da tutsak alınan Gündüz Alp nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul'un 126. yeni bölüm fragmanında Gündüz Alp'i yargılamak için Konya'dan gelen heyet Gündüz'ü almak istiyor. Ancak Gündüz Alp ortadan kaybolurken, alpler Gündüz'den geriye yüzüğünü ve kırık oklarını buluyor. Ertuğrul Bey ise İlbilge'den hesap sorarak 'Ne yaptın oğluma?' diyor. Diğer yandan ise İlbilge'nin Ertuğrul'un arkasından söylediği 'Söğüt'te sultanlık peşinde olan biri var' sözleri dikkat çekiyor. Gündüz Alp'in ortaya çıkmazsa gıyabında yargılanıp infaz edileceği Ertuğrul Bey'e iletiliyor.

Ertuğrul Bey ise oğlunu bulmak için harekete geçiyor. Gündüz Alp'i tutsak edilmiş bir şekilde bulan Ertuğrul Bey'den fidye isteniyor. Ertuğrul Bey'in ise 'Oğlumun kılına zarar gelirse o kaleyi başına yıkarım. Ya Gündüz'ü verirler ya da ben almasını bilirim' sözeri dikkat çekiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 126. BÖLÜM 1. FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı...