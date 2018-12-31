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Diriliş Ertuğrul'dan çıktı 'Payitaht Abdülhamid'e dahil oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 31.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un fenomen kötüsü Serdar Deniz 'Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna 'Edward Jorris' karakteriyle dahil oluyor.

Diriliş Ertuğrul'dan çıktı 'Payitaht Abdülhamid'e dahil oldu

TRT'nin üçüncü sezonunda da büyük ilgi gören Es Film imzalı Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor. Bülent İnal'ın Sultan Abdülhamid'i canlandırdığı diziye, ilerleyen bölümlerde 'Edward Jorris' karakteri dahil olacak.

Medyatava'nın haberine göre; Osmanlı tarihinde yaşanan ilk bombalı suikast girişimini gerçekleştiren Belçikalı Edward Jorris karakterine Serdar Deniz hayat verecek. Deniz, daha önce yine TRT'de ekrana gelen 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde oynadığı 'Tapınakçı Titus' adlı kötü karakterle adından söz ettirmişti.

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Ünlü oyuncu bu kez 'Payitaht Abdülhamid'de saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris rolüyle seyirci karşısına çıkacak ve dizideki tansiyonu artıracak.

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Anahtar Kelimeler:
diriliş: ertuğrul Payitaht Abdülhamid Serdar Deniz

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