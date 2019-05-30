Diriliş Ertuğrul devam edecek mi? Diriliş Osman’ın başrolünde Burak Özçivit mi var?

Diriliş Ertuğrul dizisi 150. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün sezon finali olduğunu öğrenen takipçileri, dizinin tamamen bitip bitmediğini merak ediyor. 5 sezondur izleyicilerle buluşmaya devam eden Diriliş Ertuğrul’da çarşamba akşamı Ertuğrul Gazi’nin hayatını içeren bölüm sona erdi.

Sezon finalini yapan dizi, gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman ismiyle ekranlarda olacak. Diriliş Osman dizisinde Osman karakteri için Burak Özçivit ile anlaşmaya varıldığı dizinin yapımcısı tarafından duyuruldu.

YAPIMCI: BURAK ÖZÇİVİT DİRİLİŞ OSMAN'DA

Diriliş Ertuğrul dizisinin 150. son bölümü ile izleyici karşısına çıkmasının ardından gözler dizinin yeni sezonuna çevrildi. Geçtiğimiz sezon başında dizinin Diriliş Osman adı altında devam edeceği konusunda ortaya çıkan spekülasyonlar, Yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açığa kavuşturulmuştu.

Diriliş Ertuğrul”un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.