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Diriliş Ertuğrul devam edecek mi? Diriliş Osman’ın başrolünde Burak Özçivit mi var?

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

150. bölümü ile ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul bitti mi? 150. bölümüyle sezon finalini yapan dizi, gelecek sezon itibariyle Diriliş Osman sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Osman ile ilgili en merak edilen konuyu dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ açıkladı.

Diriliş Ertuğrul devam edecek mi? Diriliş Osman’ın başrolünde Burak Özçivit mi var?

Diriliş Ertuğrul dizisi 150. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün sezon finali olduğunu öğrenen takipçileri, dizinin tamamen bitip bitmediğini merak ediyor. 5 sezondur izleyicilerle buluşmaya devam eden Diriliş Ertuğrul’da çarşamba akşamı Ertuğrul Gazi’nin hayatını içeren bölüm sona erdi.

Sezon finalini yapan dizi, gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman ismiyle ekranlarda olacak. Diriliş Osman dizisinde Osman karakteri için Burak Özçivit ile anlaşmaya varıldığı dizinin yapımcısı tarafından duyuruldu.

YAPIMCI: BURAK ÖZÇİVİT DİRİLİŞ OSMAN'DA

Diriliş Ertuğrul dizisinin 150. son bölümü ile izleyici karşısına çıkmasının ardından gözler dizinin yeni sezonuna çevrildi. Geçtiğimiz sezon başında dizinin Diriliş Osman adı altında devam edeceği konusunda ortaya çıkan spekülasyonlar, Yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açığa kavuşturulmuştu.

Diriliş Ertuğrul”un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Burak Özçivit de sosyal medya hesabında “Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun” yorumunu yapmıştı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE BURAK ÖZÇİVİT AYNI KAREDE YER ALMAYACAK

Dizi, “Diriliş Ertuğrul”un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü “Diriliş Ertuğrul”da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak.

“Diriliş Osman”da Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek. “Diriliş Osman”ın çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlandı.

BURAK ÖZÇİVİT 5 SEZONLUK ANLAŞMA YAPTI

Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Özçivit'in bölüm başı alacağı ücret ise sır gibi saklanıyor.

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