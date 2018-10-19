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Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 19.10.2018 02:49 | Son Güncelleme

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 5. yeni sezon bölümlerinin henüz başlamaması hayranlarını meraklandırdı. Ekranlardaki tüm dizilerin yeni sezonları ekrana gelirken, Diriliş Ertuğrul'dan ise yeni sezon tarihi henüz gelmedi. Diriliş Ertuğrul'un 122. yeni bölümünü merakla bekleyen hayranları yine hüsrana uğradı. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu 24 Ekim Çarşamba akşamı da başlamıyor. Yeni sezon tarihi için ise yapım şirketinden açıklama gelmedi.

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul'un büyük sürpriz ve yeni oyuncularla ekrana gelecek olan 5. yeni sezonu ne zaman başlayacak? Dizinin hayranları uzun süredir bunu merak ediyordu. Ancak Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek hafta da ekrana gelmeyecek. Diriliş Ertuğrul'un haftaya çarşamba yayınlanacağını umanlar yine bir hüsranla karşılaştı. TRT 1'in gelecek haftaki yayın akışında çarşamba günü "Mehmetçik Kutlu Zafer" yer aldı.

Dizinin yeni bölümlerinin ise Kasım ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni sezonda hikayenin tamamen değişeceği ve zaman atlaması yaşanacak olan Diriliş Ertuğrul'da, Ertuğru Bey yaşlanmış olarak ekrana gelecek. Platosu tamamen yenilenen ve çok sayıda yeni oyuncunun katılacağı Diriliş Ertuğrul yeni sezonda, son yaşananlardan 15 yıl sonrası anlatılacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA HANDE SORAL HANGİ ROLDE?
Dizide yeni sezonda öne çıkacak bir isim da güzel oyuncu Hande Soral olacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."

HANDE

DİRİLİŞ'E YENİ SEZONDA ÜÇ SÜRPRİZ İSİM DAHA KATILDI
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezon çekimleri devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı merakla beklenen dizinin kadrosuna 3 isim birden katıldı. Diriliş Ertuğrul'da kadroya giren isimler İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız oldu.

ilker aksum

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?
Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.


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