Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul'un büyük sürpriz ve yeni oyuncularla ekrana gelecek olan 5. yeni sezonu ne zaman başlayacak? Dizinin hayranları uzun süredir bunu merak ediyordu. Ancak Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek hafta da ekrana gelmeyecek. Diriliş Ertuğrul'un haftaya çarşamba yayınlanacağını umanlar yine bir hüsranla karşılaştı. TRT 1'in gelecek haftaki yayın akışında çarşamba günü "Mehmetçik Kutlu Zafer" yer aldı.

Dizinin yeni bölümlerinin ise Kasım ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni sezonda hikayenin tamamen değişeceği ve zaman atlaması yaşanacak olan Diriliş Ertuğrul'da, Ertuğru Bey yaşlanmış olarak ekrana gelecek. Platosu tamamen yenilenen ve çok sayıda yeni oyuncunun katılacağı Diriliş Ertuğrul yeni sezonda, son yaşananlardan 15 yıl sonrası anlatılacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA HANDE SORAL HANGİ ROLDE?

Dizide yeni sezonda öne çıkacak bir isim da güzel oyuncu Hande Soral olacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."