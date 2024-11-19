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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.11.2024 20:43
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Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin Bey'i canlandıran Sezgin Erdemir'in trafikte çektiği görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. İstanbul Sultanbeyli Otoyol Kavşağı'nda seyir halindeyken saldırıya uğrayan oyuncu o anları kaydetti. Diğer sürücünün küfürler ve tehditler savurmasının ardından Erdemir olay sonrası soluğu karakolda aldı. Olayda 2 kişi tutuklandı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Diriliş Ertuğrul'da Sungurtekin Bey karakterine hayat veren oyuncu Sezgin Erdemir, trafikte saldırıya uğradı. Erdemir, TEM yolunda ilerlerken bir sürücüyle önce sözlü tartışma yaşadı ardından aracının içinde mahsur kaldı.

ARACIN ÖNÜNDE DURARAK KÜFÜRLER YAĞDIRDILAR!

EkolTV'nin haberine göre, oyuncu Sezgin Erdemir, yolda ilerlerken minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak oyuncuyu durmaya zorladı. Araçtan inen 2'si erkek 1'i kadın 3 kişi Erdemir'in aracının önünde durarak küfürler savurdu.

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BİRİ ARACIN ÜZERİNE OTURDU DİĞERİ CAMLARA VURDU!

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Gerginlik her saniye artarken araçtan inen iki kişiden biri aracın üzerine otururken diğeri camlara vurdu. TEM otoyolunda mahsur kalan oyuncu sakinliğini korumaya çalıştı.

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TUTUKLANDILAR!

Olay sonrası Erdemir'in şikayeti üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tehdit hakaret ve mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Diriliş Ertuğrul dizisi
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