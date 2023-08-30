Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç hayranlarını mest etti! Sırt dekoltesiyle boy gösterdi

Kanunsuz Topraklar, Ramo gibi dizilerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle yıldızı paylayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

"Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, yarı şeffaf sırt dekoltesi elbisesiyle hayranlarını mest etti.

Özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncuya beğeni yağdı.



