MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç hayranlarını mest etti! Sırt dekoltesiyle boy gösterdi

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç hayranlarını mest etti! Sırt dekoltesiyle boy gösterdi

30.08.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek büyük çıkış yakalayan Esra Bilgiç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu son olarak bir çekimden pozlarını paylaşarak hayranlarını mest etti.

Kanunsuz Topraklar, Ramo gibi dizilerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle yıldızı paylayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

"Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, yarı şeffaf sırt dekoltesi elbisesiyle hayranlarını mest etti.

1

Özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'ın yıldızı babasını kaybetti! Ünlü isimler yalnız bırakmadıSurvivor'ın yıldızı babasını kaybetti! Ünlü isimler yalnız bırakmadı
Demet Akalın Acun Ilıcalı ile el sıkıştı! Tuğba Ekinci'den şoke eden yorumDemet Akalın Acun Ilıcalı ile el sıkıştı! Tuğba Ekinci'den şoke eden yorum
Bir dönemin seks sembolüydü! Onlyfans'ta aldığı en garip istek...Bir dönemin seks sembolüydü! Onlyfans'ta aldığı en garip istek...
Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.