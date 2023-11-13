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Diriliş: Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç net konuştu ama... Kimi eleştirdi kimi destek oldu

13.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Diriliş: Ertuğrul'un Halime Sultan'ı olarak hafızalara kazınan Esra Bilgiç yaptığı röportajda asla rol almayacağı dizi ve filmleri açıkladı. Güzel isim şimdilerde Ata Demirer ile birlikte film çekiyor.

Diriliş: Ertuğrul ile tanındıktan sonra Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Esra Bilgiç, Posta'ya yaptığı röportajda samimi açıklamalar yaptı.

Son olarak Atatürk filminde rol olan güzel isim asla rol almayacağı yapımları açıkladı.

Bilgiç, şiddeti meşrulaştıracak, toplum ve aile yapısını zedeleyecek rollerde asla oynamayacağını söyledi.

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Ayrıca fikirleri normalleştirecek, doğaya ve hayvanlara zarar verecek bir karakteri asla canlandırmayacağını da açıklayan Esra Bilgiç'e sosyal medyada tepki vardı.

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Güzel oyuncuya rol aldığı Ramo ve Kanunsuz Topraklar dizileri hatırlatıldı ve bu dizilerin de konuları eleştirildi.

Hayranları ise "Oyuncu dediğin budur" diyerek Esra Bilgiç'e destek oldu.


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