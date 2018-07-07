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'Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kızı Amerika'da doğuyorsa...

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

Köşe yazarı Ertuğrul Özkök, Engin Altan Düzyatan'ın yeni doğacak olan çocuğunun Amerikan vatandaşı olması için eşini Amerika'ya gönderdiği iddia etti

'Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kızı Amerika'da doğuyorsa...

Diriliş Ertuğrul" dizisiyle ününe ün katan Engin Altan Düzyatan'ın yeni doğacak olan çocuğunun Amerikan vatandaşı olması için hamile karısını Amerika'ya gönderdiği iddia edildi.

İddiayı Ertuğrul Özkök gündeme getirdi.

Ünlü köşe yazarı Ertuğrul Özkök'ün köşesinden "Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar doğumunu Los Angeles'ta yapmaya karar vermiş" diye yazdı.

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İşte Özkök'ün köşe yazsının ilgili kısmı:

Hayır yanlış anlamayın, "milli ve yerli" değerlerin şampiyonluğunu yapan dizinin kahramanının eşi çocuğunu Amerika'da mı doğurur gibi ilkel bir soru sormayacağım...

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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul

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