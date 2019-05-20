Mynet Trend

Diriliş Osman'a hazırlanan Burak Özçivit'ten yeni imaj!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 20.05.2019 20:46 | Son Güncelleme

Yeni sezonda Diriliş Osman dizisinde başrol oynamaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı.

Diriliş Osman'a hazırlanan Burak Özçivit'ten yeni imaj!

Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Uzun saç gerçekten sana yakışmıyor Burak. Bu şekilde çok daha yakışıklısın." yorumunu yaptı. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in uzun saçlı hali takipçileri arasında tartışma konusu olmuştu. Özçivit'in sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ise uzun saç tartışmalarına son noktayı koydu.

burak

TAKİPÇİLERİNİN BÜYÜK BEĞENİSİ KAZANDI
TRT'nin yeni dizisi Osman Gazi'de başrol olacağı iddia edilen Burak Özçivit, imaj tazeledi. Birçok takipçisi tarafından yakışmadığı iddia edilen uzun saçlarını kesen Özçivit, yeni haliyle takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Uzun saç gerçekten sana yakışmıyor Burak. Bu şekilde çok daha yakışıklısın." yorumunu yaptı.

burak2

Untitled-1

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
Eski eşten öpücükEski eşten öpücük
93 kilo verdi! Bikinili pozuna beğeni yağdı93 kilo verdi! Bikinili pozuna beğeni yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burak özçivit diriliş osman

En Çok Okunan Trend Haberler

Camide 'pes artık' dedirten olay! İmam ve müezzin yakaladı

Camide 'pes artık' dedirten olay! İmam ve müezzin yakaladı

Duyar duymaz harekete geçtiler! Mersin'de ele geçirildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Mersin'de ele geçirildi

93 kilo verdi! Bikinili pozuna beğeni yağdı

93 kilo verdi! Bikinili pozuna beğeni yağdı

Cenk Tosun formayı giydi! Şampiyonluk paylaşımı...

Cenk Tosun formayı giydi! Şampiyonluk paylaşımı...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusret'ten altın kaplama hamburger videosu! Sosyal medyayı salladı!

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'a öpücük

Eski eşten öpücük

Verdiği kilolarla gündem olan Pelin Öztekin'den bikinili poz

93 kilo verdi! Bikinili pozuna beğeni yağdı

Beren Saat'in keyfi yerinde! ‘Kafamız rahat’

Beğeni yağdı! 'Yan yana tüm direnişlerimiz...'

'Kraliyet'in gözde çiftinden bir ilk!

'Kraliyet'in gözde çiftinden bir ilk!

Toni Garrn Cannes'da boy gösterdi

Derin yırtmacı başına dert oldu! Kameralar onu izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.