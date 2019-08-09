Diş beyazlatma kabusunuz olmasın

Dişlerin yapısındaki renklenmelerin veya koyu renkli dişlerin daha estetik bir görüntü vermek amacıyla beyazlatılması işleminin ‘Bleaching’ olarak adlandırıldığını ve daimi dişlerin ağız içinde konumlanmasıyla birlikte (genellikle 12-13 yaş) her yaştan hastaya uygulanabilir bir yöntem olduğunu söyleyen Diş Hekimi Eşkar ; beyazlatma işlemi isteniyorsa aşınma-kırık-çatlak ve çürük olan dişlerin mutlaka tedavi edildikten sonra ‘Bleaching’ yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Antibiyotik kullanımına bağlı olan renkleşmelerde, beyazlatma işleminin etkisinin sınırlı olduğunu ifade eden Diş Hekimi Eşkar; “Bu gibi durumlarda işlem 2-3 seans sürdürülebilir. Beyazlatma işlemi bittikten sonra, dişlerin tekrar eski haline dönmemesi için 1 hafta boyunca sigara, çay ve renkli içecekler tüketilmemeli. Bunlara dikkat edilirse ve sonrasında da azaltmaya gidilirse beyazlatma işlemi 2-3 yıl kalıcılık sağlayacaktır” diye konuştu.

Beyazlatma işleminde "hidrojen peroksit"in kullanıldığını bu maddenin hekim kontrolünde, belirli dozlarda yapıldığında beyazlatma işleminin bir zararı olmadığını söyleyen Diş Hekimi Eşkar; “Kullanılan ürünün içeriği ve dozunun ayarlanması çok önemli olduğundan dolayı beyazlatma işleminin kesinlikle hekim kontrolü ve gözetiminde yapılması gerekir. Ancak hekim kontrolünde olmayan, eczaneden alınan ürünlerle bilinçsizce yapılan beyazlatmalar dişlerde kalıcı zararlara (diş çekilmeleri, kalıcı diş hassasiyetleri, dişin dış yüzeyinin bozulması ve mine çatlakları gibi) neden olabilir” dedi.

Beyaz dişler için ipuçları: