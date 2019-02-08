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Diş beyazlatma zararlı mı?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 08.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

Gün geçtikçe sosyal medya tutkusu güçlenirken fotoğraf mükemmelliği kültürü de bu işleme büyük bir talep yaratıyor. Geçen yıl GlobalData tarafından yapılan bir ankette, sayısız insanın bu işlemin sonuçlarından memnun kalması ve diş hekimlerinin kliniklerinden eve götürme kitleri satın alan hastalarda bir yükseliş gösterdiği ortaya çıktı. Peki yıllardır tartışma yaratan ve kişileri ikilemde bırakan diş beyazlatma işlemi zararlı mı?

Diş beyazlatma zararlı mı?

Kozmetik amaçlı yapılan işlem FDI onaylı olup, klinik deneylerle dişin yapısını hiçbir şekilde bozmadığı kanıtlandığını söyleyen bazı uzmanlar diş beyazlatma işleminin dişlere herhangi bir zararı olmadığı görüşünde.

Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğraflarının mükemmel görünmesi için baskı hissediyor ve diş hekimlerine profesyonel tedaviler için yöneliyor.

Bir profesyonelin rehberliğinde ofis içi prosedürleri tercih eden hastalar daha hızlı ve daha etkili bir tedavi sağlandığına inanıyor.

Diş beyazlatma ofis tipi olarak jel ve ışın cihazıyla klinikte uygulanmakla birlikte tek seansta yarım saat gibi kısa bir sürede sonuca ulaşmanız mümkün oluyor.Profesyonel tedaviler, diş hekimi ve ofis içi diş beyazlatma prosedürleri tarafından öngörülen evde kullanım kitlerini de içeriyor. Evde diş beyazlatma sistemleri de dünya genelinde yüksek talep görüyor

Karbonat ile diş beyazlatma yapılmamalı.

Bir çok kişi doğal yollarla diş beyazlatmak adına karbonat ve limon suyunu karıştırarak diş yüzeyinde farkında olmadan limon suyunun asit etkisiyle erozyon ve karbonatın macro partikülleri ile abrazyon ( aşınma ) oluşturmaktadır . Bu durum dişlererinize zarar vererek hassasiyet oluşmasına sebep olmaktadır .

Diş taşı temizliğinden sonra daha fazla diş taşı birikimi ve hassasiyet oluşmaz .

6 aylık düzenli olarak yapılacak bu temizlik işlemi sonrası diş ve dişetini çevreleyen bakteri plağı uzaklaştırılarak diş ve diş eti sağlının korunması sağlanır.

Her yirmi yaş dişi çekilmek zorunda değildir .

Sık rastlanan rahatsızlıklardan birisi olan 20 yaş dişlerinin ağızda oluşturduğu ağrı ve koku problemidir. 20 yaş dişleri ağızda sürmesi normal ise çekilmesine gerek yoktur . Ancak diğer dişlerin dizilimini bozduğu ve diş sürme pozisyonu normalin dışında olduğu durumlarda çekilmelidir.

Hızlı ve güvenilir sonuçlar sağladığı kanıtlanmış olan profesyonel prosedürlere ve diş hekimi tarafından önerilen ürünlere duyulan güven artırmaya devam edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
diş beyazlatma diş sağlığı diş

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