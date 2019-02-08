Diş beyazlatma zararlı mı?

Kozmetik amaçlı yapılan işlem FDI onaylı olup, klinik deneylerle dişin yapısını hiçbir şekilde bozmadığı kanıtlandığını söyleyen bazı uzmanlar diş beyazlatma işleminin dişlere herhangi bir zararı olmadığı görüşünde.

Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğraflarının mükemmel görünmesi için baskı hissediyor ve diş hekimlerine profesyonel tedaviler için yöneliyor.

Bir profesyonelin rehberliğinde ofis içi prosedürleri tercih eden hastalar daha hızlı ve daha etkili bir tedavi sağlandığına inanıyor.

Diş beyazlatma ofis tipi olarak jel ve ışın cihazıyla klinikte uygulanmakla birlikte tek seansta yarım saat gibi kısa bir sürede sonuca ulaşmanız mümkün oluyor.Profesyonel tedaviler, diş hekimi ve ofis içi diş beyazlatma prosedürleri tarafından öngörülen evde kullanım kitlerini de içeriyor. Evde diş beyazlatma sistemleri de dünya genelinde yüksek talep görüyor

Karbonat ile diş beyazlatma yapılmamalı.

Bir çok kişi doğal yollarla diş beyazlatmak adına karbonat ve limon suyunu karıştırarak diş yüzeyinde farkında olmadan limon suyunun asit etkisiyle erozyon ve karbonatın macro partikülleri ile abrazyon ( aşınma ) oluşturmaktadır . Bu durum dişlererinize zarar vererek hassasiyet oluşmasına sebep olmaktadır .