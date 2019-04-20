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Diş çekimi sonrası yaşadığı sağlık sorunları hayatına mal oluyordu

keremuyanik keremuyanik
SAĞLIK  | 20.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Kars'ta dişini çektirdikten sonra baş ağrısı ve nefes problemi yaşayan hasta, ağız sağlığının yeterince korunmaması nedeniyle ortaya çıkan mikropların yol açtığı kalp rahatsızlığına yakalandığı anlaşılınca zamanında müdahalede bulunularak yaşama tutundu.

Diş çekimi sonrası yaşadığı sağlık sorunları hayatına mal oluyordu

Kars'ta yaşayan 29 yaşındaki Talip Gönen diş ağrısı nedeniyle doktora gitti. Dişi çekilen Gönen, 2-3 gün sonra baş ağrısı ve nefes problemi yaşamaya başladı. Şikayetler nedeniyle doktora giden Gönen, daha donanımlı bir hastanede müdahale edilmesi gerektiği söylenince İzmir'de yaşayan ablasının yanına gitti.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine başvuran Gönen'in, diş çekimi sonrası ağız temizliğinin iyi yapılmaması ve buna bağlı ortaya çıkan mikroorganizmaların kana karışarak kalbi etkilemesi nedeniyle rahatsızlandığı tespit edildi. Gönen burada kalp-damar cerrahı Prof. Dr. Öcal Berkan'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Talip Gönen, ilk başta grip olduğunu düşündüğünü belirterek, "Salgından etkilendim sandım. Ama şikayetlerim giderek artmaya başladı. Baş ağrılarım ve nefes almamda problemler ortaya çıktı. Durumun farklı olduğunu anlayıp hemen doktora başvurdum. Doktorlarımız sayesinde hayata tutundum. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Öcal Berkan ise diş çekimi sonrası ağız sağlığına önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ağız sağlığına önem verilmezse mikroorganizmalar kana karışarak birdenbire hayatı tehdit eden ciddi bir kalp rahatsızlığına neden olabilir. 'Endokardit' diye adlandırılan bu patolojide özellikle risk grubuna dahil kişilerde, kalp kapak ve damarlarının en iç kısmında yer alan endotel tabakası tutularak mikrobik iltihap oluşturabilir. Bu olay nadir görülmekle birlikte ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Özellikle yapısal kalp rahatsızlığı olan, bağışıklığı düşük olan, madde bağımlısı kişilerin riskleri yüksektir. Ülkemizde kalp kapak hastalığının daha sık görülmesi nedeniyle bu hastalarda diş çekimi, endoskopi gibi mide bağırsak hastalıkları, üreme organları ve idrar yolları ile ilgili girişimler öncesinde dikkatli olunması gerekmektedir. Gelişigüzel antibiyotik kullanılması çok sakıncalı olmakla birlikte gerekli durumlarda yüksek risk taşıyan hastalarda doktor kontrolünde antibiyotik kullanılması gerekebilir."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars diş çekimi

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