Diş çekimi sonrası yaşadığı sağlık sorunları hayatına mal oluyordu

"Ağız sağlığına önem verilmezse mikroorganizmalar kana karışarak birdenbire hayatı tehdit eden ciddi bir kalp rahatsızlığına neden olabilir. 'Endokardit' diye adlandırılan bu patolojide özellikle risk grubuna dahil kişilerde, kalp kapak ve damarlarının en iç kısmında yer alan endotel tabakası tutularak mikrobik iltihap oluşturabilir. Bu olay nadir görülmekle birlikte ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Özellikle yapısal kalp rahatsızlığı olan, bağışıklığı düşük olan, madde bağımlısı kişilerin riskleri yüksektir. Ülkemizde kalp kapak hastalığının daha sık görülmesi nedeniyle bu hastalarda diş çekimi, endoskopi gibi mide bağırsak hastalıkları, üreme organları ve idrar yolları ile ilgili girişimler öncesinde dikkatli olunması gerekmektedir. Gelişigüzel antibiyotik kullanılması çok sakıncalı olmakla birlikte gerekli durumlarda yüksek risk taşıyan hastalarda doktor kontrolünde antibiyotik kullanılması gerekebilir."

(AA)

