YEMEK

Diş çürümesine neden olan 6 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.06.2019 12:07 | Son Güncelleme

Diş sağlığınızı korumanız için sadece düzenli olarak diş fırçalamak ne yazık ki yetersiz kalır. Bu süreçte yediğiniz bazı besinler de diş çürümesini tetikleyebilir.

Diş çürümesine neden olan 6 yiyecek

Diş çürümesine neden olan tehlikeli besinler;

Beyaz ekmek

beyaz ekmek
Tükürükte bulunan amiloz enzimi, karbonhidratları şekere çevirir. Ağızdaki bakteriler şekeri emer ve ağız içindeki asit oranı artar. Bu artan asit ise diş çürüklerine neden olmaktadır.

Asitli içecekler

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Kola gibi asitli meşrubatlar, dişlere zarar veren en zararlı içeceklerdendir. Çünkü hem fosforik asit hem şeker hem de sitrik asit içerir.

Lokum ve jelibon gibi yapışkanlı gıdalar

lokum
Birçok tatlı türüne göre daha zararlıdırlar. Sitrik asit içeren bu yiyecekler dişe yapışır ve çürümeyi hızlandırabilir.

Limon

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Limonun pH değeri 2'dir. Bu oran ise dişlerimiz için son derece tehlikelidir. Limonu tek başına yediğinizde dişleri aşındıracağını unutmamalısınız. Limonda bulunan asit, diş dokusunu yumuşatır.

Enerji içecekleri

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Sitrik asit ve şeker içeriği nedeniyle dişleri aşındırır ve çürümeye yol açar.

Kuru meyve

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Kuru meyveler tıpkı jelibon ve lokum gibi yapışkanlığı sebebiyle ağız içinde uzun süre kalabilirler. Karbonhidratları ihtiva eden kuru meyveleri yedikten sonra dişlerinizi fırçalamazsanız diş çürümesine zemin hazırlamış olursunuz.


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