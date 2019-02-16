Dikkat! Diş fırçanızda dışkı olabilir!

Zaman zaman klozetten bile kirli olan eşyalar üzerine haberlere denk geliyorsunuzdur... Ve onların arasında hiçbir zaman da diş fırçasınıza eminiz rastlamamışsınızdır...
Evet okurken biraz tiksinmenize sebep olacak bu haberde gerçekler var. Her normal insan gibi diş fırçanızını -banyo-tuvalet ortaklı evler için diyoruz elbette- banyoda muhafaza ediyorsanız durum ciddi...
Diş fırçanız banyoda dışkılarla temas etmiş olabilir... Bunun nedeni ise tuvaleti her yıkadığınızda dışkı parçacıklarının havayla temas etmesi... Bunun dışında klozetin düğmesine basmanızla suyun hareketi ve devinimiyle de bu parçacıklar havaya sıçrayabilir ve temasa geçebilir...
Kulağa çok garip ve mide bulandırıcı gelse de, ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, milyonlarca insanın her gün dişlerini başkalarının dışkısıyla fırçaladığını ortaya çıkardı.
Yapılan bir başka araştırmaya göre ise insan dışkısında bulunan çubuk şeklindeki dışkı organizmaların, sifonun çekildiği an da bunlardan biri, hava yoluyla diş fırçalarına bulaştığını ortaya çıkarmış...
Hijyen uzmanı olan Ralitsa Prodanova, Metro.co.uk'e şunları söylüyor: “Bu biyo-aerosoller aşırı derecede zararlı olabilir ve havadaki su damlacıkları genellikle virüs ve bakterilerle kirlenir. Önceki bilimsel çalışmalar, E. coli, Clostridium difficile ve norovirüsün bu şekilde nasıl bulaşabileceğini göstermiştir. Diş fırçaları mikroplar için mükemmel bir üreme alanıdır. Bakteriler büyüyüp çoğalabilecekleri nemli alanları severler ve diş fırçaları genellikle nemlidir.
Dahası, araştırmalar zararlı parçacıkların her yıkamadan sonra en az 30 dakika havada kalabileceklerini ve tuvaletin kendisinden üç metre kadar uzağa dağılabileceklerini göstermiştir.”
Söz konusu araştırma, ortak kullanılan banyolarda bulunan diş fırçalarına dışkı organizmalarının bulaşma ihtimalinin yüzde 80 olduğunu gösterdi. Ayrıca, diş fırçası kabı kullanmak da bakteri üremesinin önüne geçmiyor, hatta bakteri üremesi için daha uygun bir ortam sağlıyor.
Diş fırçanızı korumanın en iyi yolu; fırçanızla tuvalet arasındaki yakınlığı azaltmak... Veya diş fırçanızı yatak odanızdaki bir rafta muhafaza etmek...
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