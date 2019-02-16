Dikkat! Diş fırçanızda dışkı olabilir!

Zaman zaman klozetten bile kirli olan eşyalar üzerine haberlere denk geliyorsunuzdur... Ve onların arasında hiçbir zaman da diş fırçasınıza eminiz rastlamamışsınızdır...

Evet okurken biraz tiksinmenize sebep olacak bu haberde gerçekler var. Her normal insan gibi diş fırçanızını -banyo-tuvalet ortaklı evler için diyoruz elbette- banyoda muhafaza ediyorsanız durum ciddi...

Diş fırçanız banyoda dışkılarla temas etmiş olabilir... Bunun nedeni ise tuvaleti her yıkadığınızda dışkı parçacıklarının havayla temas etmesi... Bunun dışında klozetin düğmesine basmanızla suyun hareketi ve devinimiyle de bu parçacıklar havaya sıçrayabilir ve temasa geçebilir...

Kulağa çok garip ve mide bulandırıcı gelse de, ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, milyonlarca insanın her gün dişlerini başkalarının dışkısıyla fırçaladığını ortaya çıkardı.

Yapılan bir başka araştırmaya göre ise insan dışkısında bulunan çubuk şeklindeki dışkı organizmaların, sifonun çekildiği an da bunlardan biri, hava yoluyla diş fırçalarına bulaştığını ortaya çıkarmış...