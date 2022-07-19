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  4. Diş hekimliği taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Diş hekimliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Diş hekimliği taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Diş hekimliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

19.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları duyurusunun ardından açıklanan YKS tercih kılavuzu 2022 ile birlikte diş hekimliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm bilgiler erişime açıldı. Diş hekimliği taban puanları 2022 listesine ulaşmak isteyen adaylar kılavuzu inceleyerek sıralama listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin açıklamasının ardından yayınlanan YKS tercih kılavuzunda tüm üniversitelere ait 2022 Diş hekimliği taban puanları yer alıyor.

Diş hekimliği taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Diş hekimliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Diş hekimliği bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için arştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki diş hekimliği 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI 2022

Diş hekimliği 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.

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Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

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Diş hekimliği taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.

Diş hekimliği bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:

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Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 10 5064 472.73606
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 11455 451.23693
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 14 11536 451.03311
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 150 + 4 16878 439.30889
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 14 18029 437.07231
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 150 + 4 21281 431.25603
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 22031 430.06113
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 22061 430.0247
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 22263 429.68388
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 140 + 4 22802 428.85111
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 23203 428.21912
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 140 + 4 23468 427.7628
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 23593 427.58463
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 6 23735 427.35868
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 23775 427.28855
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 23819 427.2234
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 12 23969 426.97403
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 10 24312 426.40392
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 24334 426.37091
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 24354 426.3412
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 25311 424.87258
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 25345 424.82112
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 25350 424.80914
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 15 25411 424.6795
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 25506 424.51458
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 25619 424.32936
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(Ankara) (5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 25721 424.15568
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 10 25914 423.83669
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 26170 423.44373
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 8 26236 423.32703
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 26623 422.75011
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 26679 422.6688
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 26811 422.45951
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 26845 422.4163
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 27043 422.11921
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAY 2021 1 + 1 27198 421.88972
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 15 27238 421.83043
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 27343 421.63683
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 7 27446 421.48669
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 13 27551 421.31165
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 5 27752 421.04078
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 27896 420.81499
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 27915 420.7894
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 3 28099 420.53934
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 28159 420.44968
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 28392 420.08367
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 28541 419.86167
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 28614 419.73554
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 6 28740 419.55337
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 8 28755 419.53562
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 28889 419.3343
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 28947 419.25688
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 29058 419.08064
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 29297 418.69718
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 29480 418.45704
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 29674 418.20168
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 29921 417.86228
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 30132 417.55718
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 30157 417.52409
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 30214 417.44615
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 30345 417.25622
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 2 30368 417.23277
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 14 30376 417.22305
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 30496 417.03435
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 30525 416.99674
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 30590 416.89505
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 30739 416.67762
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 30844 416.54881
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 12 30904 416.44842
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 6 31256 415.9363
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 31285 415.89914
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 31690 415.32933
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 10 31861 415.08533
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 31897 415.03504
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 150 + 4 32056 414.8001
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 32297 414.42687
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 32391 414.30876
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 32449 414.23367
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 32575 414.04399
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 10 32616 413.99285
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 32623 413.98461
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 32626 413.97903
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 6 32772 413.77285
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 6 32783 413.75969
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 33177 413.19093
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 33195 413.16713
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 33200 413.15642
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 6 33266 413.04605
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 33383 412.89397
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 34036 411.91141
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 34203 411.68871
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 34487 411.31723
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 6 34559 411.22238
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 34820 410.88382
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 34992 410.63664
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 35011 410.61979
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 35053 410.5734
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 35060 410.56506
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 35092 410.52249
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 35218 410.37049
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 10 35305 410.27178
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 35453 410.07701
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 35595 409.88312
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 35691 409.73387
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 36170 409.12275
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 36253 409.03311
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 13 36311 408.95275
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAY 2021 2 + 1 36638 408.54127
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 6 36743 408.41237
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAY 2021 10 + 1 37398 407.57382
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 37411 407.56537
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 12 37618 407.31461
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 37706 407.20754
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 48 38483 406.20462
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 19 38747 405.87828
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 2 38776 405.84894
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 74 39540 404.86128
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 2 39548 404.84568
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 27 39557 404.83418
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 1 40623 403.51363
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 2 41588 402.2932
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 58 41999 401.80891
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 10 42258 401.49818
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 13 43065 400.54165
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 15 43570 399.94802
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 48 43734 399.7433
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 31 44243 399.14213
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ(Kazakistan) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 15 45341 397.8321
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 33 46580 396.38733
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 48 47145 395.7095
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 16 48770 393.7577
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 51 49563 392.74281
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 20 50950 391.16424
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 32 51699 390.19264
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 21 51968 389.88478
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 68 53130 388.57875
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 59 53773 387.82664
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 51 53987 387.58688
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 35 55446 385.9506
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 7 58880 382.22639
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 34 61211 379.76996
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 60 62855 377.9999
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 56 63068 377.76212
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 85 63198 377.63159
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 1 65491 375.23116
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 25 65776 374.92004
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 81 66406 374.26669
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 42 69468 371.17201
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 16 70686 369.91524
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 51 71582 369.06222
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 35 71844 368.80838
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 59 72390 368.26529
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 59 72412 368.24748
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 42 74326 366.34253
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 8 75209 365.48482
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 59 75247 365.45485
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 14 76461 364.26427
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 60 76595 364.13824
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 77 77529 363.24633
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 57 77871 362.89113
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 10 77882 362.87965
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 30 - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 33 - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 45 - -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 20 - -
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 34 - -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 61 - -
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 34 - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 85 - -
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 34 - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 68 - -
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 21 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 59 - -

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.


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