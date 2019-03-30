Diş macunlarının korkunç yüzü!

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre diş macunlarının üçte ikisi sağlığa zararlı titanyum dioksit içeriyor. Kansere yol açabilecek bu kimyasal maddenin ambalajlarda yer almaması bazı sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden oldu.

408 DİŞ MACUNU ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Konu ile ilgili araştırma talep eden sivil toplum örgütlerinden 'Doğa için Bir Şeyler Yap', söz konusu maddenin diş macunları ve ilaçlarda kullanılmaması için mücadele ediyor. 59'u çocuk diş macunu olmak üzere toplam 408 diş macunu üzerinde araştırma yürüten örgüt, bu diş macunlarından 271 tanesinin titanyum dioksit içerdiğini tespit etti.

VÜCUDA KOLAYCA NÜFUS EDİYOR

Çevre ve tüketici hakları savunucuları titanyum dioksidin nanopartiküller içermesi nedeniyle insan vücuduna kolayca nüfuz ettiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

TİTANYUM DİOKSİT NEDİR?

Avrupada E171 olarak da kodlanan titanyum dioksit, renklendirici olarak genellikle şekerlemelerde, sakızlarda ve fırıncılık ürünlerinde kullanılan; beyaz, opak veya bulutsu bir görüntü sağlayan bir gıda katkı maddesidir.



