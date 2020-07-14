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Diş macunu temizlikte harikalar yaratıyor! Ayakkabı, ütü, halı, musluk...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Temizlik yaparken kullandığımız tonlarca malzeme var. Ve bu malzemeler arasında aslında çok farklı amaçlar için üretilen ama ev temizliğinde mucizeler yaratan ürünler de yer alıyor. Örneğin, sirke ve karbonat yemekleri tatlandırıp hamurları kabartırken evi de tertemiz yapıyor. İşte aynı durum ağız ve diş sağlığımızın vazgeçilmezi diş macunları için de geçerli.

Diş macunu temizlikte harikalar yaratıyor! Ayakkabı, ütü, halı, musluk...

İçindekiler

  • FAYANS ARALARINI DİŞ MACUNU İLE PARLATIN
  • DİŞ MACUNU İLE HALIDA ÇIKMAYAN LEKE KALMASIN
  • IŞIL IŞIL MUSLUKLAR İÇİN DİŞ MACUNU KULLANIN
  • SÜREKLİ BUHAR YAPAN AYNALARA SON!
  • ÜTÜ TABANI TEMİZLİĞİNİN BÖYLESİ!
  • GÜMÜŞLERİ DE PARLATIYOR
  • AYAKKABILAR TERTEMİZ OLACAK!

Diş macunun yalnızca ağız bakımında kullanıldığını düşünüyorsanız henüz bu harika ürünü ev temizliğinde kullanmamışsınız demektir. Şaşırtıcı değil mi? Ama gerçek bu. Dişleri bembeyaz yaparak bakımlı ve sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmamızı sağlayan diş macunu başta banyolar olmak üzere evin birçok köşesini tertemiz ve pırıl pırıl yapmamıza da yardımcı oluyor. Nasıl mı? İşte diş macununun temizlikte kullanımı...

FAYANS ARALARINI DİŞ MACUNU İLE PARLATIN

Fayans aralarında biriken lekelerden kurtulmak istiyorsanız bir elinize diş macunu diğer elinize de eski bir diş fırçası alın ve işe koyulun!

  • Sararan derz boşluklarına diş macununu sürün ve 4-5 saat bekleyin. Bir gece boyunca da macunu lekeli bölgede tutabilirsiniz.
  • Daha sonra eski ve sert kıllı bir diş fırçasıyla derz boşluklarını güzelce ovun.
  • Temiz suyla durulayın ve farkı gözlerinizle görün!

DİŞ MACUNU İLE HALIDA ÇIKMAYAN LEKE KALMASIN

Halıya dökülen kahve, çay ve meyve suyu gibi zorlu lekelerden diş macunuyla kurtulabilirsiniz. Tabii bu aşamada halının nemli temizliğe uygun olduğundan emin olmalısınız.

  • Halıdaki lekeli yere diş macunu dökün.
  • Biraz bekledikten sonra nemli bir bezle veya diş fırçasıyla iyice silin.
  • Duru suyla macunu halıdan temizleyin ve lekelere veda edin!

IŞIL IŞIL MUSLUKLAR İÇİN DİŞ MACUNU KULLANIN

Sürekli buğulanan mat görünümlü armatürlerden sıkıldıysanız çareyi diş macununda bulabilirsiniz.

  • Mutfak ve banyo lavabolarına, duş ve küvetteki armatürlerin üzerine bolca diş macunu sıkın.
  • Nemli bir bezle muslukları güzelce ovalayın.
  • Bol su ile durulayın. Işıltı gözlerinizi alacak!

SÜREKLİ BUHAR YAPAN AYNALARA SON!

Banyoda sürekli buhar yapan aynaları silmekten bıktınız mı? Onun da çözümü var!

  • Temizlik sırasında aynayı silerken sulandırılmış diş macunu kullanın. Farka inanamayacaksınız!

ÜTÜ TABANI TEMİZLİĞİNİN BÖYLESİ!

  • Nemli bir beze diş macunu sürün.
  • Daha sonra ütünün tabanını bu bezle ile güzelce ovalayın.
  • 15-20 dakika bekletin ve bir başka nemli bez ile macunu yüzeyden temizleyin. Ütünüz ilk günkü gibi olacak!

GÜMÜŞLERİ DE PARLATIYOR

Diş macununu evdeki gümüş eşyaları veya gümüş takıları temizlemek için de kullanabilirsiniz.

  • Temizleyeceğiniz gümüş üzerine diş macunu sürün.
  • Nemli bir bezle nazikçe ovalayın.
  • Duru bir başka bezle macunu yüzeyden temizleyin.
  • Takıların girintili yüzeyleri için diş fırçası da kullanabilirsiniz.

AYAKKABILAR TERTEMİZ OLACAK!

  • Ayakkabı üzerindeki lekelere diş macunu sürerek temizleyebilirsiniz.
  • Spor ayakkabıların grileşen beyaz kısımlarını diş macunu ile ilk günkü haline getirebilirsiniz.
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