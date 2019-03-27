YEMEK

Diş taşlarından kurtulmanızı sağlayan 3 farklı yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

Ağızda oluşan diş plakları tükürükte bulunan minerallerle birleşince sertleşir ve tartar oluşur. Tartarlar, hem ağız sağlığı için olumsuz etki yaratır hem de görsel olarak son derece rahatsız edicidir. Siz de bu diş tartarlarından kurtulmak istiyorsanız bahsedeceğimiz doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

Diş taşlarından kurtulmanızı sağlayan 3 farklı yöntem

Dişleri düzenli fırçalamama, sigara kullanımı, dişlerde biriken gıda kalıntıları derken zamanla dişlerde tartar oluşumu başlar. Diş çürüklerine kadar neden olabilen bu tartarlar, aynı zamanda diş yapısını da bozuyor. Şimdi bahsedeceğimiz doğal tarifler özellikle dişçi fobisi olanlara pek iyi gelecek.

Aloe vera yöntemi

aloe

2 çay kaşığı aloe vera
4 tatlı kaşığı gliserin (bitkisel)
4 yemek kaşığı karbonat
1 su badağı su
1 tatlı kaşığı limon yağı

Aloe vera diş ve diş etleri için etkili olan antioksidanlara sahiptir. Limon yağı ise tartara neden olan bakterilerle savaşır. Tüm malzemeleri birleştirince ortaya doğal bir ağız bakım ürünü çıkaracaksınız sevgili okur. Bunun için tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Sonrasında bu karışımla dişlerinizi fırçalayın ve ağzınızı durulayın. Haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.

Ceviz suyu yöntemi

iStock-872011154 (1)

50 gram ceviz kabuğu
1 su bardağı su

Antibakeriyel özelliği sayesinde ceviz suyu tartarlarla savaşan en doğal etkili yöntemlerdendir. Ceviz kabuğunu 1 bardak suyun içinde yaklaşık 10 dakika kaynatın ve ardından 10 dakika demlenmeye bırakın. Su soğuduktan sonra diş fırçasını 10 dakika suyun içinde bekletin ve ardından bu fırçayla dişlerinizi fırçalayın. Sonunda ise kalan su ile gargara yapın. Bu yöntemi tartarlar gidene kadar her gün uygulayabilirsiniz.

Çilek yöntemi

iStock-1023602714

1 adet küçük domates
3 adet çilek

Domates ve çilekleri robottan geçirin ve macun kıvamına getirin. Ardından bu karışımla dişlerinizi fırçalayın. Hemen durulamayın! Yaklaşık 5 dakika bu şekilde bekledikten sonra ağzınızı çalkalayın. Haftada 2 kez çilek yönteminden faydalanabilirsiniz.

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Yumurtayı sirkeli suda haşlarsanız bakın ne oluyor...Yumurtayı sirkeli suda haşlarsanız bakın ne oluyor...
Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyorKilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diş beyazlatma yöntemleri diş tartarı temizleme

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! O isim geri döndü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! O isim geri döndü!

Doğru yapıldığı takdirde karnınız düzleşiyor

Doğru yapıldığı takdirde karnınız düzleşiyor

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer!

Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Yumurtayı sirkeli suda haşlarsanız bakın ne oluyor...

Yumurtayı sirkeli suda haşlarsanız bakın ne oluyor...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski alimlerin vazgeçilmez ilacıydı! 7 tanesini kaynar suyun içine koyduğunuzda...

7 tanesini kaynar suyun içine koyduğunuzda...

Yumurta hakkında bu gerçekleri biliyor musunuz?

Yumurtayı sirkeli suda haşlarsanız bakın ne oluyor...

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Onkologların asla tüketmediği ve tüketmemizi önermediği besinler

Kanser uzmanları asla bu yiyecekleri yemiyor!

Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Kansere karşı 7 etkili beslenme önerisi

Kanser olmamak için bu 3 önemli kurala dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.