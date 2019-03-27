Diş taşlarından kurtulmanızı sağlayan 3 farklı yöntem

Dişleri düzenli fırçalamama, sigara kullanımı, dişlerde biriken gıda kalıntıları derken zamanla dişlerde tartar oluşumu başlar. Diş çürüklerine kadar neden olabilen bu tartarlar, aynı zamanda diş yapısını da bozuyor. Şimdi bahsedeceğimiz doğal tarifler özellikle dişçi fobisi olanlara pek iyi gelecek.

Aloe vera yöntemi

2 çay kaşığı aloe vera

4 tatlı kaşığı gliserin (bitkisel)

4 yemek kaşığı karbonat

1 su badağı su

1 tatlı kaşığı limon yağı

Aloe vera diş ve diş etleri için etkili olan antioksidanlara sahiptir. Limon yağı ise tartara neden olan bakterilerle savaşır. Tüm malzemeleri birleştirince ortaya doğal bir ağız bakım ürünü çıkaracaksınız sevgili okur. Bunun için tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Sonrasında bu karışımla dişlerinizi fırçalayın ve ağzınızı durulayın. Haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.

Ceviz suyu yöntemi

50 gram ceviz kabuğu

1 su bardağı su

Antibakeriyel özelliği sayesinde ceviz suyu tartarlarla savaşan en doğal etkili yöntemlerdendir. Ceviz kabuğunu 1 bardak suyun içinde yaklaşık 10 dakika kaynatın ve ardından 10 dakika demlenmeye bırakın. Su soğuduktan sonra diş fırçasını 10 dakika suyun içinde bekletin ve ardından bu fırçayla dişlerinizi fırçalayın. Sonunda ise kalan su ile gargara yapın. Bu yöntemi tartarlar gidene kadar her gün uygulayabilirsiniz.