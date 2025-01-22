Dışarıda yediklerinizi aratmayacak 10 vegan burger tarifi

Hazırsanız mutfağa geçiyoruz. 🍔

1. Meksika esintili siyah fasulye burgeri

Baharat sevenlere müjde! Bu burger, siyah fasulye ve avokado sosuyla tam bir lezzet patlaması yaratıyor.

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış siyah fasulye

1/2 su bardağı galeta unu

1 küçük soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Kimyon, kırmızı biber, tuz, karabiber

Avokado, domates ve marul (servis için)

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp köfte şekli verin. Tavada her iki tarafını da kızartın. Avokado sosu ve taze sebzelerle servis edin.

2. Mantarlı BBQ burger



Barbekü soslu bu tarif, mantar severlerin favorisi olacak.

Malzemeler:

4 adet büyük portobello mantarı (veya dilediğiniz başka büyük mantar)

1/4 su bardağı BBQ sosu (vegan)

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı soğan tozu

Tuz, karabiber

4 adet vegan burger ekmeği

1/2 su bardağı vegan mayonez (isteğe bağlı)

1 adet avokado (isteğe bağlı)

Marul, domates dilimleri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Mantarların saplarını kesip temizleyin. Mantarların üzerine zeytinyağını, sarımsak tozunu, soğan tozunu, tuzu ve karabiberi gezdirin. Mantarları her iki tarafını da biraz BBQ sosuyla fırçalayın. Mantarları ızgarada veya tavada, orta ateşte 5-7 dakika pişirin. Mantarlar iyice yumuşayıp, karamelize olana kadar pişmeye devam edin. Burger ekmeğini ortadan ikiye kesin. Üzerine pişen mantarları yerleştirin. Eğer isterseniz, avokado dilimleri, marul ve domates de ekleyebilirsiniz.

3. Kızarmış nohut burgeri



Falafel sevenler için ideal bir tarif!

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak

Kimyon, karabiber, tuz

Maydanoz ve limon suyu (servis için)

Yapılışı:

Nohutu ezin, baharatları ve unu ekleyip karıştırın. Köfte şekli verip tavada kızartın. Pita ekmeğiyle servis edebilirsiniz.

4. Tatlı patates ve kinoa burgeri



Sağlıklı ve doyurucu bir seçenek arayanlara birebir!

Malzemeler:

1 adet haşlanmış tatlı patates

1 su bardağı pişmiş kinoa

1 yemek kaşığı keten tohumu

1/2 su bardağı galeta unu

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp köfte şekli verin. Tavada her iki tarafını kızartın. Ekmeğinizi dilediğiniz sos ve sebzelerle doldurun.

5. Ispanak ve tofu burgeri 🌿



Yeşillik sevenler için hafif ama doyurucu bir seçenek!

Malzemeler:

1 su bardağı doğranmış ıspanak

200 g tofu (ezilmiş)

2 yemek kaşığı yulaf unu

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

Tuz, karabiber, muskat

Yapılışı:

Tofu ve ıspanağı karıştırın. Baharatları ekleyip köfte şekli verin. Tavada kızartarak sıcak servis edin.

6. İstiridye mantarlı burger



Vegan burger dünyasına harika bir seçenek daha ekliyoruz! İstiridye mantarının lezzetini, çıtır çıtır kaplamayla buluşturduğumuz bu tarif, burger tutkunlarının favorisi olmaya aday!

Malzemeler:

Mantarlar için

240 ml soya sütü

220 gr sade un

4 yemek kaşığı Cajun baharat karışımı

2 çay kaşığı tuz

4 adet kral istiridye mantarı, uzunlamasına 3 eşit parçaya dilimlenmiş

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı füme kırmızı biber

2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

4 yemek kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

Öncelikle, bir kaseye soya sütü ve elma sirkesini ekleyip karıştırarak sos kıvamına gelmesini sağlayın. Ayrı bir kapta un, mısır unu, Cajun baharatı, isli kırmızı biber, tuz ve karabiberi karıştırın. İstiridye mantarlarının saplarını kesip, her bir parçasını önce un karışımına bulayın. Ardından, mantarı sosa batırarak iyice kaplayın. Bu adımı bir kez daha tekrarlayarak kalın ve eşit bir kaplama elde edin. Mantarları tavaya ekleyin ve altın rengini alana kadar kızartın. Kızaran mantarları, burger ekmeğinin içine yerleştirin. Üzerine iki küçük yaprak marul, iki dilim domates ve bir yemek kaşığı vegan mayonez ekleyin.

7. Tatlı patates burgerleri



Tatlı patatesin tatlı ve hafif topraksı lezzetiyle, baharatlarla zenginleşen bu burgerler, veganlar ve sağlıklı beslenmeyi seven herkesin favorisi olacak!

Malzemeler:

175 gr ezilmiş, pişmiş tatlı patates

1 kutu beyaz fasulye, yıkanmış ve süzülmüş

90 gr panko ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

0,50 çay kaşığı sarımsak tozu

15 gr doğranmış kişniş

25 gr doğranmış yeşil soğan

0,50 çay kaşığı zerdeçal

0.25 çay kaşığı acı biber

0,50 çay kaşığı tuz

Taze çekilmiş karabiber

Kavrulmuş susam yağı, pişirme için

Yapılışı:

Püre haline getirilmiş tatlı patatesleri ve haşlanmış beyaz fasulyeleri mutfak robotunun kasesine koyun. Robotu çalıştırarak, malzemelerin iyice karışmasını sağlayın. Karışımın pürüzsüz ve birleşmiş olduğundan emin olun. Ardından, karışımı büyük bir kaseye aktarın. Karışıma panko ekmek kırıntısı, zencefil, sarımsak tozu, kişniş, yeşil soğan, zerdeçal ve kırmızı biberi ekleyin. Tuz ve karabiberle cömertçe tatlandırın ve tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bir tavaya ya da sac tavaya susam yağı ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Köfteleri tavaya ekleyin ve her iki tarafı da altın rengini alana kadar pişirin. Burgerler kızardıktan sonra, onları burger ekmeği arasına veya marul sargılarının içine aktarın.

8. Kavrulmuş sebze burger

Malzemeler:

1 bütün patlıcan, közlenmiş

2 adet kavrulmuş portobello mantarı

1 soğan

1 patates

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 domates (dilimlenmiş)

Bir avuç bebek ıspanağı

2 vegan burger ekmeği

Tuz ve karabiber ile tatlandırın

Yapılışı:

Patlıcanı ve mantarı dilimleyin. Üzerine bir tutam tuz serpin ve zeytinyağı gezdirin. Fırın tepsisine yerleştirip, 180°C'de 25-30 dakika kadar pişirin. T aze patatesi büyük bir kaseye rendeleyin. Üzerine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Karıştırarak iyice harmanlayın. Karışımı tavaya alıp, her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın. Ayrı bir tavada soğanları zeytinyağında kavurun. Sırasıyla, dilimlenmiş domates, karamelize soğanlar, taze ıspanak ve kavrulmuş sebzeleri ekleyin.

9. Yeşil tanrıça pesto burger

Pesto severler için bu tarif tam bir lezzet bombası!

Malzemeler:

1/2 su bardağı ceviz

1 su bardağı taze fesleğen

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1/2 su bardağı yulaf unu (veya galeta unu)

1/4 su bardağı su

4 adet vegan burger ekmeği

Yapılışı:

Cevizleri yüksek hızlı bir blender veya mutfak robotunda ince taneler haline gelene kadar parçalayın. Cevizleri, fesleğen, sarımsak, zeytinyağı, elma sirkesi, tuz ve karabiberle birlikte mutfak robotuna ekleyin. Karıştırın ve iri parçalı bir macun haline gelene kadar çalıştırın. Haşlanmış bezelyeleri ekleyin ve fazla ezmeden karıştırın. Karışımdan ⅓ su bardağı kadar alarak köfte şekli verin. Hazırladığınız köfteleri fırına yerleştirin ve 20 dakika kadar pişirin. Ardından köfteleri ters çevirin ve 15-20 dakika daha pişirerek dışlarının çıtır, içlerinin ise çok yumuşak olmayacak şekilde pişmesini sağlayın. Fırından çıkan köfteleri, kızarmış ekmeklerin arasına yerleştirin. İsteğe bağlı olarak vegan mayonez, avokado veya ekstra pesto sosu ekleyebilirsiniz.

10. Yüksek proteinli vegan burger



Eğer protein bakımından zengin, sağlıklı ve nefis bir burger arayışındaysanız, Yüksek Proteinli Vegan Burger tam size göre!

Malzemeler:

1 su bardağı soya kıvrımı (veya tekstüre soya proteini)

1 su bardağı pişmiş beyaz fasulye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı besin mayası

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı şeker

1/2 su bardağı su

1 su bardağı vital buğday glüteni

Yapılışı: