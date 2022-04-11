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Dışarıdan pide almaya son! En lezzetli pide tarifi

11.04.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pide fiyatları her sene oldukça artıyor. İstediği lezzetle pide bulamayanlar ve pide fiyatlarından yakınanlar bu tarif tam size göre! Artık evde istediğiniz lezzette ve doyuruculukta pideyi yapabileceksiniz. Oldukça basit olan pide tarifi için bu haberi okuyabilirsiniz…

Dışarıdan pide almaya son! En lezzetli pide tarifi

Koronavirüs’ün hayatımıza girmesiyle birlikte evde ekmek ve pide yapımları oldukça ilgi görmeye başladı. Geçen seneden beri birçok insan pidesini kendi yapmaya başladı. Bu süreçte istediğiniz lezzette pide tarifi bulamadıysanız bu tarifi deneyebilirsiniz.

MALZEMELER

Hamur için

  • 5 su bardağı un
  • 2,5 su bardağı ılık su
  • Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Sos için
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yumurta sarısı

Üzeri için

  • Susam

YAPILIŞI

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  • İlk olarak Ramazan pidesi hamuru için uygun bir kase içerisine ufaladığınız yaş mayanın üzerine şeker ve suyunuzdan 1 su bardağı kadarını ekleyerek karıştırınız ve mayanızın erimesini sağlayınız.
  • Daha sonra yoğurma kabınıza un ve tuzu alarak karıştırınız ve ortasını çukurlaştırınız.
  • Oluşturduğunuz çukurun içerisine hazırladığınız mayayı ekleyiniz, Üzerine toplamda 2,5 su bardağı su olacak şekilde geriye kalan suyunuzu ekleyerek hamurunuzu elinizle yoğurmaya başlayınız.
  • Elde ettiğiniz hamur yumuşak kıvamda bir hamur olacağı için toparlarken ara ara elinizi ıslatalım.
  • Hamurunuz toparlandıktan sonra taşmadan mayalanması için üzerini streçleyeliniz ve temiz bir bez örterek yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakınız.
  • Mayası gelen hamurunuzun üzeri açınız, un serptiğiniz tezgaha alıp havasını almak için tekrar yoğurunuz.
  • Toparladığınız hamuru bir bıçak yardımı ile 2 eşit parçaya kesiniz ve beze haline getiriniz.
  • Sonrasında bezelerinizi pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine alınız. Burada kullandığınız pişirme kağıtları hamurlarınızın tepsiye yapışmamasını sağlayacaktır.
  • Hamurların üzerini tekrardan streçleyerek 20-25 dakika kadar daha mayalanmaya bırakınız.
  • Bu sırada sosunuzu hazırlayınız. Bunun için yoğurdu bir kaseye alınız, üzerine yumurta sarısını ilave ederek güzelce çırpınız.
  • Mayası gelen hamurlarınızdan bir tanesinin üzerini açınız, elinizle hafif hafif bastırınız.
  • Daha sonra hazırladığınız sosunuzun yarısını hamurunuzun üzerine alarak elinizle bastırarak açmaya başlayınız. Her yerine eşit bastırarak hamurunuzu tepsi genişliğinde, pide formuna getiriniz. Pişerken kabaracağı için hamurunuzu mümkün olduğunca inceltiniz. Özellikle orta kısmına güzelce bastırınız.
  • Yeterince genişlettiğiniz hamurunuzun ilk önce kenarlarına parmak ucu ile bastırınız, daha sonra orta kısmına çizgi çizgi bastırınız. Pişerken pidenizin şeklinin bozulmaması için bastırdığınız yerlerin defalarca üzerinden geçiniz.
  • Son olarak pidenizin üzerine susam serpiniz. Dilerseniz pidelerinizi susamsız da yapabilirsiniz.
  • Son elinizle şeklini belirginleştiriniz ve pidenizi önceden ısıttığınız 230°C fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişiriniz
  • Pidelerinizin yumuşacık olması için önceden fırınınıza ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su yerleştiriniz
  • Diğer pide hamurunuza da aynı işlemleri uygulayarak üzeri kızarana kadar pişiriniz.
  • Fırından aldığınız pidelerimizi fırın telinin üzerinde temiz bir bez arasına koyunuz. Bu sayede pidelerinizin altı buhar yapmayacaktır.


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Ramazan Ramazan pidesi Ramazan menüsü
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