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Dışarısı 44 derece, içeride sobayla ısınıyorlar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 28.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu Gaziantep’te tarihi Kaleoğlu Mağarası’nda sıcaklık 10-15 derece arasında bulunuyor. Kafe olarak işletilen mağarada üşüyenler için elektrikli soba yakılıyor.

Dışarısı 44 derece, içeride sobayla ısınıyorlar

Güneydoğu’da kavurucu sıcaklar etkili olurken, Kaleoğlu Mağarası’nda vatandaşlar soba ile ısınıyor. Sıcakların artması ile vatandaşlar kafe olarak işletilen mağaraya akın ediyor. Mağaranın içinde sıcaklık 10 dereceye kadar düşerken, üşüyenler için ise elektrikli soba yakılıyor.

Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, dışarıda 44 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 10-15 derece olduğunu söyleyerek, “Bu mağara 500 yıllık bir mağaradır. Dışarıda hava sıcaklığı 44 dereceye yakın ancak mağaranın içi 10-15 derece. Vatandaşlar buraya akın ediyor.

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Turistler ortamı görünce şaşırıyor. Hatta bazı vatandaşlar üşüdükleri için soba yakmamızı istiyor” diye konuştu.

Ziyaretçiler ise, mağarayı çok beğendiklerini, dışarıda sıcaklardan bunalınca doğal olarak serinlediklerini söylediler.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep kaleoğlu mağarası

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