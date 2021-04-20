Dışı çıtır, içi sürprizli: French tostun böylesi parmak ısırtıyor!

Yediden yetmişe severek yediğimiz tostun her türlüsünü ayıla bayıla yiyoruz. Kuşkusuz şimdi vereceğimiz tost tarifi de seçenekleriniz arasında yer alacak. Bu tost tarifinde biraz klasik dışına çıktık ve tostu jambon ve sütle zenginleştirdik. Bir de çıtır çıtır kızartarak lezzetine lezzet kattık.

FRENCH TOST MALZEMELERİ

2 dilim tost ekmeği

2 dilim hindi jambon

4 dilim kaşar peyniri

25 gr krem peynir

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

göz kararı zeytinyağ

(1 Kişilik - 10 dakika)

FRENCH TOST YAPILIŞI

Yapmak istediğiniz tost adeti kadar tost ekmeğini alıp, kenarlarını kesin. Ekmeğin oklavayla üzerinden geçip, inceltin.

İncelttiğiniz ekmeğin üzerine bol krem peyniri sürün. Kaşar ve jambonları dizerek sigara böreği gibi sarın.

Sardığınız krem peynirli karışımlı tost ekmeğini başka bir kaptaki yumurta ve süte bulayın.

Zeytinyağında kızartın. Arkalı önlü iyice çevirin ki her iki tarafı da eşit miktarda kızarsın. Afiyet olsun!

*Büyük ayvalık tostu ekmeği ile de çok kolay yapabilirsiniz.



