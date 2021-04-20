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Dışı çıtır, içi sürprizli: French tostun böylesi parmak ısırtıyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
20.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tost, çoğunlukla kahvaltı sofralarını süslese de her öğün yenilebilecek nefis bir lezzet. Bugün de adı gibi havalı mı havalı bir o kadar da doyurucu tost tarifiyle karşınızdayız. Çok basit bileşenlerden oluşan french tost nasıl yapılıyor, görelim.

Yediden yetmişe severek yediğimiz tostun her türlüsünü ayıla bayıla yiyoruz. Kuşkusuz şimdi vereceğimiz tost tarifi de seçenekleriniz arasında yer alacak. Bu tost tarifinde biraz klasik dışına çıktık ve tostu jambon ve sütle zenginleştirdik. Bir de çıtır çıtır kızartarak lezzetine lezzet kattık.

FRENCH TOST MALZEMELERİ

  • 2 dilim tost ekmeği
  • 2 dilim hindi jambon
  • 4 dilim kaşar peyniri
  • 25 gr krem peynir
  • 1 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • göz kararı zeytinyağ

(1 Kişilik - 10 dakika)

FRENCH TOST YAPILIŞI

  • Yapmak istediğiniz tost adeti kadar tost ekmeğini alıp, kenarlarını kesin. Ekmeğin oklavayla üzerinden geçip, inceltin.
  • İncelttiğiniz ekmeğin üzerine bol krem peyniri sürün. Kaşar ve jambonları dizerek sigara böreği gibi sarın.
  • Sardığınız krem peynirli karışımlı tost ekmeğini başka bir kaptaki yumurta ve süte bulayın.
  • Zeytinyağında kızartın. Arkalı önlü iyice çevirin ki her iki tarafı da eşit miktarda kızarsın. Afiyet olsun!

*Büyük ayvalık tostu ekmeği ile de çok kolay yapabilirsiniz.

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