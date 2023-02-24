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Dışı çıtır içi yumuşacık patates kroket tarifi! Nar gibi kızaran patates kroket nasıl yapılır?

24.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates kroket en sevilen atıştırmalıklardan. Bu enfes lezzetin yapımının zor olduğu düşünülse de evde oldukça pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Dışı çıtır çıtır olan patates kroket nasıl yapılır merak ediyorsanız bu patates kroket tarifini denemelisiniz.

Dışı çıtır içi yumuşacık patates kroket tarifi! Nar gibi kızaran patates kroket nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 20
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon 282kal

Patates kroket kendinizi ve sevdiklerinizi şımartacak bir lezzet. Tavuk ve köftenin yanında enfes bir uyum sağlayan patates kroketi herkesin denemesi gerekiyor. Patates kroket tarifine sadık kalındığında bu eşsiz lezzetin tadına hayran kalacaksınız.

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy patates
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Bulamak için:
  • 1 kase un
  • 1 kase galeta unu
  • 2 adet yumurta (+ diğer yumurtalardan kalan beyazlar)
  • Kızartmak için:
  • 2 su bardağı sıvı yağ

TARİF

  • Patatesleri güzelce yıkayıp haşlayın.
  • Haşlanan patatesleri sıcak sıcak ezin.
  • Püre haline gelen patateslerin içine tereyağını ve 2 adet yumurta sarısını ilave edip karıştırın.
  • Pürüzsüz bir kıvam alınca nişasta ve baharatları ekleyip karıştırın.
  • Püreyi sıkma torbasına alın. Kesme tahtasını streçle kaplayın. Üzerine püreyi şeritler halinde sıkın.
  • Harcın dinlenip kıvam alması için 1 saat kadar dondurucuda bekletin.
  • Dondurucudan aldıktan sonra istenilen büyüklükte şeritler kesin.
  • Her bir parçayı önce una sonra yumurtaya ve galeta ununa bulayın.
  • Dışının daha çıtır olması için tekrar yumurta ve galeta ununa bulayın.
  • Kızdırılmış yağda kızartın.
  • Yanına soslarla servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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