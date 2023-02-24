Dışı çıtır içi yumuşacık patates kroket tarifi! Nar gibi kızaran patates kroket nasıl yapılır?

Patates kroket kendinizi ve sevdiklerinizi şımartacak bir lezzet. Tavuk ve köftenin yanında enfes bir uyum sağlayan patates kroketi herkesin denemesi gerekiyor. Patates kroket tarifine sadık kalındığında bu eşsiz lezzetin tadına hayran kalacaksınız.

MALZEMELER 4 adet orta boy patates

2 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Bulamak için:

1 kase un

1 kase galeta unu

2 adet yumurta (+ diğer yumurtalardan kalan beyazlar)

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

TARİF Patatesleri güzelce yıkayıp haşlayın.

Haşlanan patatesleri sıcak sıcak ezin.

Püre haline gelen patateslerin içine tereyağını ve 2 adet yumurta sarısını ilave edip karıştırın.

Pürüzsüz bir kıvam alınca nişasta ve baharatları ekleyip karıştırın.

Püreyi sıkma torbasına alın. Kesme tahtasını streçle kaplayın. Üzerine püreyi şeritler halinde sıkın.

Harcın dinlenip kıvam alması için 1 saat kadar dondurucuda bekletin.

Dondurucudan aldıktan sonra istenilen büyüklükte şeritler kesin.

Her bir parçayı önce una sonra yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

Dışının daha çıtır olması için tekrar yumurta ve galeta ununa bulayın.

Kızdırılmış yağda kızartın.

Yanına soslarla servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

