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Dişi Nusret: Ashley Nocera

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

Fitness aşığı bikini modeli Ashley Nocera, fitliği ve güzelliği kadar komik videolarıyla da adından söz ettiriyor. Ashley, bu kez Nusret Gökçe'yi taklit etti.

Dişi Nusret: Ashley Nocera

'Ashley Nocera' sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Ashley Nocera tam bir fitness aşığı. 20 yaşındaki İtalyan bikini modelinin Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var. 4 yaşında yüzerek spora başlayan Ashley'nin tek becerisi spor ve modellik değil. Nocera, taklitleri ve paylaştığı videolarla büyük ilgi topluyor.

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Ashley Nocera, son olarak Nusret'i taklit ettiği bir dakikalık videoyu Instagram'dan paylaştı.

1 milyondan fazla kez izlenen eğlenceli videoya yorum yağdı.

İşte Ashley Nocera'nın "Dişi Nusret"e dönüştüğü izlenme rekorları kıran video:

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nusret dişi nusret

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
nusret ten güzel yapmış
Nusret sağa kurban olsunnnn..Gulümmmm
başarılı bir taklit olmuş
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