Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu'da konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz tüm tezlerimizi hukuk dilinde anlatıyoruz ama Yunanistan başkalarının maşası oluyor. Sürekli bizi tahrik etmeye çalışıyor. Biz de kendisine hatırlatıyoruz, geçmişte de tahriklerde bulundunuz, cevabını aldınız. Faturası da ağır oldu. Bunu en iyi Yunanistan'ın bilmesi lazım." dedi.

Kurşunlu Han'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, dış politikada temel ilkelerinin Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumak olduğunu vurguladı.

Hak ve çıkarları korumak için sahada ve masada güçlü olunması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Eskiden belki gücümüz kadar oyun kurucuyduk ama bugün Türkiye oyun kurucu bir ülke. Başkalarının kurduğu oyunların peşinde giden ya da aldığı kararların peşinde giden edilgen bir ülke değiliz hamdolsun. Etken bir ülkeyiz. Oyunu da kuruyoruz, ülkemizin hilafına kurulan oyunları da bozuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi çıkarlarını korurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkarlarını da korumak zorunda olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "İşte Doğu Akdeniz'de, kıta sahanlığımızda, Ege'de hak ve çıkarlarımızı korumak kollamak için her şeyi yapıyoruz. Kıta sahanlığımızın sınırlarını belirledikten sonra hiçbir gemiyi kıta sahanlığımız sınırları içine sokmadık." ifadelerini kullandı.

- "Biz bunların samimiyetsizliğini her platformda, her masada, her toplantıda gördük"

Rum kesimi ve Yunanistan'ın son bir yıl içinde 9 defa kendi gemileri veya başka ülkelerin gemileriyle Türkiye'nin kıta sahanlığına girmek isteğini ancak buna izin vermediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ege'de yıllardır devam eden sorunlar var. Birbirinin içine girmiş sorunlar var. 'Gelin' dedik, bu sorunları diyalog yoluyla çözelim. En son Cumhurbaşkanımız Miçotakis'e İstanbul'da 14 Mart'ta öğle yemeğinde misafir ederken bunları anlattı. Kendisi de söyledi Cumhurbaşkanımıza, 'Üçüncü ülkeleri devreye sokmayalım, kendi aramızda bu işleri çözelim, diplomasiyi artıralım, bu sorunları çözmemiz lazım, biz komşuyuz.' Ne oldu? İki hafta geçmedi Türkiye aleyhine tüm dünyada başta ABD kongresi olmak üzere, bir de müttefik, NATO'da müttefik. F-16 vermeyip bize hasmane politikalarını daha da arttırdılar. Bunlara güven olmaz. Bunlar dürüst değil. Sizi görür sarılır, 'Dostuz, arkadaşız, komşuyuz' hemen içeri resmi toplantıya girersiniz daha ilk cümlesi, hiç kimse konuşmadan kalkarlar, Türkiye'yi kötülerler. Biz bunların samimiyetsizliğini her platformda, her masada, her toplantıda gördük. Bir de en haksız durumda en haklıymış gibi anlatma konusunda da mahirler."

- "Biz tüm tezlerimizi hukuk dilinde anlatıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama Türkiye olarak biz BM'ye yazdığımız mektuplar silahsızlandırılmış adaların silahlandırılması ihlali, aynı şekilde diğer konular Türkiye'nin haklı tezlerini tüm dünyaya anlatmaya başlayınca bu sefer yaygara kopardılar 'Türkiye bizim topraklarımıza göz dikiyor, egemenliğimizi ihlal etmeye başlıyor' Anlaşmalar ortada. Sen bu adaları silahlandıramazsın kardeşim, o şartla verilmiş. Anlaşmayı bozuyorsun. Benimle hukuk dilinde konuş. Gidip de sağa sola iftira atma, yalan atma. Başkalarının maşası olma. Dün ben bunu söyleyince maalesef en çok eleştiri de içeriden geldi. Neymiş efendim 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının böyle bir üslupla konuşmaması lazımmış, Yunanistan'ı incitmememiz lazımmış bizim. 'Yunanistan sorunları kaşıyor' dedik ya, bu üslup olmazmış. Neredeyse 'Yunanistan haklı' diyecekler. Biz tüm tezlerimizi hukuk dilinde anlatıyoruz ama Yunanistan başkalarının maşası oluyor. Sürekli bizi tahrik etmeye çalışıyor. Biz de kendisine hatırlatıyoruz, geçmişte de tahriklerde bulundunuz, cevabını aldınız. Faturası da ağır oldu. Bunu en iyi Yunanistan'ın bilmesi lazım."

- "Türkiye’nin dostluğu kadimdir, husumeti ise vahimdir"

Yunanistan'a Türkiye'nin dostluğunu kazanması tavsiyesinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye’nin dostluğu kadimdir, husumeti ise vahimdir. Türkiye’nin dostluğunu kazamaya çalış. Başkalarına güvenme, başkalarının ikinci el üç beş uçak vermesiyle veya sana silah vermesiyle hiçbir avantaj elde edemezsiniz. Ülkende birkaç üs kurdun diye havalara girmeye gerek yok. Sorunları çözmek istiyorsan önce samimi ol ama bu samimiyeti Yunanistan’da göremiyoruz. Biz de hak ve çıkarlarımızı korumak için, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biliyorsunuz Abdülhamid Han gemimiz Akdeniz'e açıldı kıta sahanlığımızın her bölgesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat verdiği her yerde sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bizim hakkımız, bu bizim görevimiz." diye konuştu.

(Sürecek)