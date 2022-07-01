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  4. Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Ermenistan normalleşme görüşmelerine ilişkin açıklama:

Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Ermenistan normalleşme görüşmelerine ilişkin açıklama:

01.07.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir" - "Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması ve doğrudan hava kargo ticaretinin de mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.

Bakanlık, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın görüşmeleri hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Kılıç ve Rubinyan arasındaki dördüncü görüşmenin bugün Viyana'da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir." denildi.

Öte yandan görüşmelerde nihai hedef olan iki ülke arasında "tam normalleşmenin sağlanması" yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, tarafların normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurguladıkları belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı Ermenistan

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