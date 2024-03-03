Diskalifiye olan Sema Aydemir'e açık açık sordu: "Tuvalet..."

Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, Pınar Saka'nın sözleri sonrası kendini tutamamıştı. Sema Pınar ile girdiği kavga sonrası All Star'dan diskalifiye edildi.

Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Sema yarışmaya bir anda çağrıldığını ve çok şaşırdığını açıkladı. Pınar Kerimoğlu Sema'ya "Benim sorularım var gerçekten bu tuvalet olayı böyle mi?" diye sordu.

Survivor Sema ise "Orman" deyince sunucu çok şaşırdı ve "Ciddi, korkmuyor musunuz?" dedi.

Sema ise "Yo korkmuyoruz bir de şöyle bir şey var 15 kişi 15 kişi tek tuvalet olduğunu düşün ona nasıl girilir ki ormana gidiyorsun yağmur yağıyor" açıklamasını yaptı.





