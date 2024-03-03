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Diskalifiye olan Sema Aydemir'e açık açık sordu: "Tuvalet..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2024 09:18
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Pınar ile kavga ederek yarışmadan diskalifiye olan Sema Aydemir döner dönmez yayına katıldı. Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Sema'ya tuvalet sorusu geldi. Sema Aydemir adada tuvalet olayının nasıl olduğunu açıkladı.

Diskalifiye olan Sema Aydemir'e açık açık sordu: "Tuvalet..."

Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, Pınar Saka'nın sözleri sonrası kendini tutamamıştı. Sema Pınar ile girdiği kavga sonrası All Star'dan diskalifiye edildi.

Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Sema yarışmaya bir anda çağrıldığını ve çok şaşırdığını açıkladı. Pınar Kerimoğlu Sema'ya "Benim sorularım var gerçekten bu tuvalet olayı böyle mi?" diye sordu.

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Survivor Sema ise "Orman" deyince sunucu çok şaşırdı ve "Ciddi, korkmuyor musunuz?" dedi.

Gizlice bakın ne yapmışlar! Çalışana... Gizlice bakın ne yapmışlar! Çalışana...

Sema ise "Yo korkmuyoruz bir de şöyle bir şey var 15 kişi 15 kişi tek tuvalet olduğunu düşün ona nasıl girilir ki ormana gidiyorsun yağmur yağıyor" açıklamasını yaptı.

Chef GPT


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Sema Aydemir Pınar
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