Dişlerinizi inci gibi gösterecek en doğal yöntemler

Diş bakımına önem veriyorsanız bu 3 yöntemden birini mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra etkilerini bizlerle paylaşın :)

Birinci yöntem:



Bir yemek kaşığı su

İki yemek kaşığı sirke

İki malzemeyi de karıştırın ve dişlerinizi fırçaladıktan sonra bu karışımla 30 saniye gargara yapın. Karışım bakterileri öldürür ve dişteki lekeleri giderir.

İkinci yöntem:



Muz kabuğunun iç kısmı ile her gün dişlerinizi bir dakika ovalayın. Muzda bulunan magnezyum ve potasyum diş minesindeki lekeri temizlemeye yardımcı olur. Her gün tekrarlayabilirsiniz.

Üçüncü yöntem:



1/2 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı taze limon suyu

Karbonat dişleri parlatır ve dişlerdeki kalsiyumun artmasına yardımcı olur. Limonun asidik özelliği ise diş plaklarını yok eder. Hazırladığınız bu karışımı kulak çubuğu yardımıyla dişlerinize sürün. Ardından fırçalayın. Karbonat limon yöntemini haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

