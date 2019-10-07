Disney’e kızıp, Iron Man için kampanya başlattılar

Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden olan ve tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı rekorunu kırarak seneye damgasını vuran Avengers: Endgame çoğu kişi için şimdiye kadarki en iyi süper kahraman filmi.
Filme gösterilen bu ilginin ve geçen sene çizgi roman uyarlaması Black Panther’in En İyi Film Oscar'ı için adaylık kazanmasının ardından Disney de Avengers: Endgame için hazırlıklara başladı.
Oscar kampanyasında filmin bir dizi kategoride ödül alması için kolları sıvayan Disney, For Your Consideration adlı web sitesinde bu adaylıkları şöyle belirledi: En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo, en iyi sinematografi, en iyi kurgu, en iyi prodüksiyon tasarımı, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve makyaj, en iyi ses miksajı, en iyi ses kurgusu, en iyi görsel efekt ve en iyi orijinal müzik.
Disney’in Avengers: Endgame’in Oscar alabilmesi için kampanya yürüteceği kategorilerin arasında En İyi Erkek Oyuncu kategorisinin yer almaması, filmin hayranlarını kızdırdı.
Independent Türkçe’nin haberine göre; filmde Iron Man’i canlandıran Robert Downey Jr.’a haksızlık yapıldığını düşünen Marvel hayranları harekete geçti.
Change.org sitesinde başlatılan bir kampanya Downey’in En İyi Erkek Oyuncu kategorisi için Oscar yarışına dahil edilmesini talep ediyor.
Bu kampanya aylar önce başlatılmıştı ancak Disney’in Oscar kampanyasında Robert Downey Jr.’a yer vermeyeceğinin ortaya çıkmasıyla bir anda hız kazandı.
Aktörün Avengers: Endgame’de Tony Stark olarak gösterdiği performansı öven kampanya metninde, “Akademinin En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü tartışmasız bir şekilde hak ettiğine inanıyoruz” ifadeleri yer alıyor.
Bizzat filmin yönetmenleri Anthony ve Joe Russo, eylülde yaptıkları açıklamada Avengers: Endgame’in Oscar yarışında kendileri için en önemli kategorinin En İyi Erkek Oyuncu kategorisi olacağını söylemişti.
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