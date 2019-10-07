Mynet Trend

Disney’e kızıp, Iron Man için kampanya başlattılar

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 07.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Disney, Oscar kampanyasına Robert Downey Jr.’ı dahil etmeyince hayranları Iron Man için kampanya başlattı.

Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden olan ve tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı rekorunu kırarak seneye damgasını vuran Avengers: Endgame çoğu kişi için şimdiye kadarki en iyi süper kahraman filmi.

Filme gösterilen bu ilginin ve geçen sene çizgi roman uyarlaması Black Panther’in En İyi Film Oscar'ı için adaylık kazanmasının ardından Disney de Avengers: Endgame için hazırlıklara başladı.

Oscar kampanyasında filmin bir dizi kategoride ödül alması için kolları sıvayan Disney, For Your Consideration adlı web sitesinde bu adaylıkları şöyle belirledi: En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo, en iyi sinematografi, en iyi kurgu, en iyi prodüksiyon tasarımı, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve makyaj, en iyi ses miksajı, en iyi ses kurgusu, en iyi görsel efekt ve en iyi orijinal müzik.

İkizler Projesi filminin ön gösterimine 5 çift kişilik bilet hediye ediyoruzİkizler Projesi filminin ön gösterimine 5 çift kişilik bilet hediye ediyoruz

Disney’in Avengers: Endgame’in Oscar alabilmesi için kampanya yürüteceği kategorilerin arasında En İyi Erkek Oyuncu kategorisinin yer almaması, filmin hayranlarını kızdırdı.

Independent Türkçe’nin haberine göre; filmde Iron Man’i canlandıran Robert Downey Jr.’a haksızlık yapıldığını düşünen Marvel hayranları harekete geçti.

Change.org sitesinde başlatılan bir kampanya Downey’in En İyi Erkek Oyuncu kategorisi için Oscar yarışına dahil edilmesini talep ediyor.

Bu kampanya aylar önce başlatılmıştı ancak Disney’in Oscar kampanyasında Robert Downey Jr.’a yer vermeyeceğinin ortaya çıkmasıyla bir anda hız kazandı.

Aktörün Avengers: Endgame’de Tony Stark olarak gösterdiği performansı öven kampanya metninde, “Akademinin En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü tartışmasız bir şekilde hak ettiğine inanıyoruz” ifadeleri yer alıyor.

Bizzat filmin yönetmenleri Anthony ve Joe Russo, eylülde yaptıkları açıklamada Avengers: Endgame’in Oscar yarışında kendileri için en önemli kategorinin En İyi Erkek Oyuncu kategorisi olacağını söylemişti.

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
Usta isimler Marvel yüzünden karşı karşıya: 'Film filmdir' Usta isimler Marvel yüzünden karşı karşıya: 'Film filmdir'
Tartışmalı film Joker gişede rekor kırdıTartışmalı film Joker gişede rekor kırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame Robert Downey Jr Iron Man disney

En Çok Okunan Trend Haberler

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 koyun telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 koyun telef oldu

Evinizin altından fay geçip geçmediğini internetten öğrenin

Evinizin altından fay geçip geçmediğini internetten öğrenin

Babasının götürülmesini balkondan böyle izledi!

Babasının götürülmesini balkondan böyle izledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belgesel sinemaya Antalya Film Forum desteği

Belgesele Antalya Film Forum desteği

Samuel L. Jackson'dan Martin Scorsese'ye Marvel cevabı

Usta isimler Marvel yüzünden karşı karşıya: 'Film filmdir'

Joker gişede rekor kırdı (ABD Box Office rakamları)

Tartışmalı film Joker gişede rekor kırdı

Leon’un yönetmeni Luc Besson’a tecavüz davası açıldı

Leon’un yönetmeni Luc Besson’a tecavüz davası açıldı

Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı'ya büyük sürpriz! Mucize Doktor 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Berfu-Eser Yenenler'in bebeği Kuzey dünyaya geldi

Eser Yenenler baba oldu! O kareleri paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.