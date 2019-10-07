Disney’e kızıp, Iron Man için kampanya başlattılar

Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden olan ve tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı rekorunu kırarak seneye damgasını vuran Avengers: Endgame çoğu kişi için şimdiye kadarki en iyi süper kahraman filmi.

Filme gösterilen bu ilginin ve geçen sene çizgi roman uyarlaması Black Panther’in En İyi Film Oscar'ı için adaylık kazanmasının ardından Disney de Avengers: Endgame için hazırlıklara başladı.

Oscar kampanyasında filmin bir dizi kategoride ödül alması için kolları sıvayan Disney, For Your Consideration adlı web sitesinde bu adaylıkları şöyle belirledi: En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo, en iyi sinematografi, en iyi kurgu, en iyi prodüksiyon tasarımı, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve makyaj, en iyi ses miksajı, en iyi ses kurgusu, en iyi görsel efekt ve en iyi orijinal müzik.

Disney’in Avengers: Endgame’in Oscar alabilmesi için kampanya yürüteceği kategorilerin arasında En İyi Erkek Oyuncu kategorisinin yer almaması, filmin hayranlarını kızdırdı.

Independent Türkçe’nin haberine göre; filmde Iron Man’i canlandıran Robert Downey Jr.’a haksızlık yapıldığını düşünen Marvel hayranları harekete geçti.