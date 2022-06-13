Disney Plus, yeni Türk dizisi Gri'yi duyurdu! Gri'de Timuçin Esen, Alican Yücesoy ve Ebru Özkan başrollerde

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus'un orijinal yerli içeriklerine Gri dizisi de eklendi. Suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki Gri dizisinin çekimleri başladı.

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, Yağmur & Durul Taylan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Gri’ kod adlı dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Alican Yücesoy, İlayda Akdoğan, Buçe Buse Kahraman, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman ve Daniel Koray Özsoy bulunuyor.

GRİ DİZİSİ KONUSU

Suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki 8 bölümlük dizinin geçtiğimiz haftalarda çekimleri başladı.



Setten ilk karelerin paylaşıldığı dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının, kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişmesini konu alıyor. Fuat, yaşanan olayın intikamını almak isterken telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla hayatı tepetaklak oluyor ve geçmişiyle yüzleşiyor.



