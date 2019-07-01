DisplayPort 2.0 teknolojisi tanıtıldı

Monitör bağlantılarında VGA ile başlayan macera HDMI’a evrilmiş daha sonra da DisplayPort adı verilen teknolojiye geçiş yapılmıştı. 4K için ideal olan DisplayPort bağlantısı daha tam oturmamışken bugün de DisplayPort’un 2.0 sürümü tanıtıldı. Video Elektronik Standartları Birliği (VESA) tarafından onaylanan bu yeni standart, 4K’nın yanında 8K çözünürlüğü de destekleyecek.

8K çözünürlüğün yanında HDR’ı da destekleyecek olan yeni standart, 2020 yılının sonlarında kullanıma sunulacak. DisplayPort konnektörü veya USB-C üzerinden veri akışı sağlayacak olan bu yeni standart, Intel’in Thunderbolt 3 teknolojisini de destekleyecek.

Son olarak yeni standartın 120 HZ’de çalışan 8K çözünürlüğünde 2 adet monitöre HDR veri akışı sağlayacağını belirtelim. Şimdilik bu yeni standart için henüz monitör duyurulmadığını, mevcuttaki monitörlerin bu teknolojiyi destekleyip desteklemeyeceğinin bilinmediğinin altını çizelim.

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