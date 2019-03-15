Mynet Trend

Diyabet cerrahisi yani transit bipartisyon nedir? Transit bipartisyon ameliyatı nasıl olur? Transit bipartisyon riskleri nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 15.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Obeziteye kalıcı tedavi sağlamak için başvurulan yöntemler arasında yer alan diyabet cerrahisi yani transit bipartisyon kişinin aşırı vücut yağlarından kurtulabilmesini sağlamaktadır. Şeker hastaları için de kullanılan diyabet cerrahisi (transit bipartisyon) doğru zamanda uygulanırsa şeker hastalığı vücutta kalıcı hasara yol açmadan kişinin diyabet hastası olmaktan kurtulabilmesini sağlar. İşte diyabet cerrahisinin faydaları...

Diyabet cerrahisi yani transit bipartisyon nedir? Transit bipartisyon ameliyatı nasıl olur? Transit bipartisyon riskleri nelerdir?

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Gülpınar, cerrahi teknikler ile şeker hastalarının aşırı vücut yağlarından kurtulabildiğini ve obeziteye kalıcı tedavi sağlanabildiğini belirtti.

Şeker hastalığının yol açtığı çeşitli komplikasyonlar sebebiyle dünya genelinde her on saniyede bir kişi hayatını kaybediyor. Bunun yanı sıra diyabet hastalarının hayatları boyunca yaptıkları sağlık harcamaları diyabet olmayanlara kıyasla ortalama 3 kat daha fazla olabiliyor.

ŞEKER HASTALIĞININ VÜCUDA ETKİLERİ

Diyabet, kan şekeri yüksek olduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan şekeri, temel enerji kaynağınızdır ve yediğiniz besinlerden gelir. Pankreas tarafından yapılan bir hormon olan insülin, gıdalardan elde edilen glukozun enerji olarak kullanılmak üzere hücrelerinize girmesine yardımcı olur. Bazen vücudunuz yeterince insülin yapmaz veya insülini iyi kullanamaz, glukoz kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşmaz. Zamanla kanınızda çok fazla glukoz olması sağlık sorunlarına neden olabilir. Tip 2 diyabet, şeker hastalığının en yaygın şeklidir. Obezite ise tip 2 diyabetin ilk nedenidir. Tip 2 diyabet; kardiyovasküler hastalık, felç, körlük, böbrek yetmezliği, nöropati, amputasyonlar, iktidarsızlık, depresyon, bilişsel düşüş ve belirli kanser türlerinden kaynaklanan mortalite riski dahil birçok sağlık sorununa yol açar.

OBEZİTE CERRAHİSİ İLE DİYABET TEDAVİSİ

Metabolik cerrahide çeşitli teknikler uygulanabilir. Bu yöntemler arasında gastrik bypass ameliyatı, tüp mide ameliyatı, transit bipartisyon teknikleri sayılabilir. Diyabet cerrahisi, midenin hacmi küçültülmek, besin maddelerinin emilimini azaltmak ve mideyi kısıtlamak amacıyla uygulanır. Diyabet cerrahisi günümüzde minimal invaziv teknikler ve kapalı teknik kullanılarak yapılır. Bu sayede ameliyatta enfeksiyon kapma riski düşer, hastanın iyileşme süreci hızlanır.

DİYABET CERRAHİSİNİN (TRANSİZ BİPARTİSYON) FAYDALARI

Obezite ameliyatları ile diyabet hastalarının % 80'inden fazlasında iyileşme görülmüştür. Bununla birlikte, iyileşmeler diyabet ile sınırlı değildir. Diyabet cerrahisi kardiyovasküler hastalık, kanser ve mortalite riskini de önemli oranda düşürmektedir. Diyabet rahatsızlığından kurtulmak için metabolik cerrahiden yararlanmak istiyorsanız, durumunuza özel ayrıntılı bilgi almak için diyabet cerrahisi alanında uzman bir cerraha başvurabilirsiniz.

kamil


2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Dikkat! Siz de yoğun gerilim yaşıyorsanız...Dikkat! Siz de yoğun gerilim yaşıyorsanız...
Sık uçuş yapanlar bu 8 riske dikkat etmeliSık uçuş yapanlar bu 8 riske dikkat etmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şeker şeker hastalığı transit bipartisyon diyabet cerrahisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Otostop çeken kadını araca aldı! Sonrası korkunç

Otostop çeken kadını araca aldı! Sonrası korkunç

'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...

'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...

Haluk Levent sözünü tuttu! Evine gidip yemek hazırladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Evine gidip yemek hazırladı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Varis tedavisi için yaşam kalitenizi yükseltin

Varis tedavisi için yaşam kalitenizi yükseltin

Bilinçsizce değiştirilen beslenme alışkanlıklarının size nasıl bir dönüşü olacağını hiç düşündünüz mü?

Beslenme alışkanlığınızdaki değişim sizi nasıl etkiler?

Sjögren sendromu nedir? Sjögren sendromu belirtileri nelerdir? Sjögren sendromu tedavisi nasıl olur?

Göz kuruluğu çekiyorsanız ardındaki sebep bu olabilir!

Sağlıksız uyku ömrünüzü çalıyor! Az ya da çok uyuyorsanız dikkat

Akşam uyuyamıyor, sabah kalkamıyorsanız dikkat!

Saç ekimi ameliyatı nedir? Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir?

Dikkat! Sizin de saçlarınız fazla dökülüyorsa...

Beyin sağlığı nasıl korunur? Beyin sağlığı için ne yapmalı?

Dikkat! Siz de yoğun gerilim yaşıyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.