Diyabet cerrahisi yani transit bipartisyon nedir? Transit bipartisyon ameliyatı nasıl olur? Transit bipartisyon riskleri nelerdir?

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Gülpınar, cerrahi teknikler ile şeker hastalarının aşırı vücut yağlarından kurtulabildiğini ve obeziteye kalıcı tedavi sağlanabildiğini belirtti.

Şeker hastalığının yol açtığı çeşitli komplikasyonlar sebebiyle dünya genelinde her on saniyede bir kişi hayatını kaybediyor. Bunun yanı sıra diyabet hastalarının hayatları boyunca yaptıkları sağlık harcamaları diyabet olmayanlara kıyasla ortalama 3 kat daha fazla olabiliyor.



ŞEKER HASTALIĞININ VÜCUDA ETKİLERİ



Diyabet, kan şekeri yüksek olduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan şekeri, temel enerji kaynağınızdır ve yediğiniz besinlerden gelir. Pankreas tarafından yapılan bir hormon olan insülin, gıdalardan elde edilen glukozun enerji olarak kullanılmak üzere hücrelerinize girmesine yardımcı olur. Bazen vücudunuz yeterince insülin yapmaz veya insülini iyi kullanamaz, glukoz kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşmaz. Zamanla kanınızda çok fazla glukoz olması sağlık sorunlarına neden olabilir. Tip 2 diyabet, şeker hastalığının en yaygın şeklidir. Obezite ise tip 2 diyabetin ilk nedenidir. Tip 2 diyabet; kardiyovasküler hastalık, felç, körlük, böbrek yetmezliği, nöropati, amputasyonlar, iktidarsızlık, depresyon, bilişsel düşüş ve belirli kanser türlerinden kaynaklanan mortalite riski dahil birçok sağlık sorununa yol açar.