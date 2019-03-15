Diyabet cerrahisi yani transit bipartisyon nedir? Transit bipartisyon ameliyatı nasıl olur? Transit bipartisyon riskleri nelerdir?

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Gülpınar, cerrahi teknikler ile şeker hastalarının aşırı vücut yağlarından kurtulabildiğini ve obeziteye kalıcı tedavi sağlanabildiğini belirtti.
Şeker hastalığının yol açtığı çeşitli komplikasyonlar sebebiyle dünya genelinde her on saniyede bir kişi hayatını kaybediyor. Bunun yanı sıra diyabet hastalarının hayatları boyunca yaptıkları sağlık harcamaları diyabet olmayanlara kıyasla ortalama 3 kat daha fazla olabiliyor.
ŞEKER HASTALIĞININ VÜCUDA ETKİLERİ
Diyabet, kan şekeri yüksek olduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan şekeri, temel enerji kaynağınızdır ve yediğiniz besinlerden gelir. Pankreas tarafından yapılan bir hormon olan insülin, gıdalardan elde edilen glukozun enerji olarak kullanılmak üzere hücrelerinize girmesine yardımcı olur. Bazen vücudunuz yeterince insülin yapmaz veya insülini iyi kullanamaz, glukoz kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşmaz. Zamanla kanınızda çok fazla glukoz olması sağlık sorunlarına neden olabilir. Tip 2 diyabet, şeker hastalığının en yaygın şeklidir. Obezite ise tip 2 diyabetin ilk nedenidir. Tip 2 diyabet; kardiyovasküler hastalık, felç, körlük, böbrek yetmezliği, nöropati, amputasyonlar, iktidarsızlık, depresyon, bilişsel düşüş ve belirli kanser türlerinden kaynaklanan mortalite riski dahil birçok sağlık sorununa yol açar.
OBEZİTE CERRAHİSİ İLE DİYABET TEDAVİSİ
Metabolik cerrahide çeşitli teknikler uygulanabilir. Bu yöntemler arasında gastrik bypass ameliyatı, tüp mide ameliyatı, transit bipartisyon teknikleri sayılabilir. Diyabet cerrahisi, midenin hacmi küçültülmek, besin maddelerinin emilimini azaltmak ve mideyi kısıtlamak amacıyla uygulanır. Diyabet cerrahisi günümüzde minimal invaziv teknikler ve kapalı teknik kullanılarak yapılır. Bu sayede ameliyatta enfeksiyon kapma riski düşer, hastanın iyileşme süreci hızlanır.
DİYABET CERRAHİSİNİN (TRANSİZ BİPARTİSYON) FAYDALARI
Obezite ameliyatları ile diyabet hastalarının % 80'inden fazlasında iyileşme görülmüştür. Bununla birlikte, iyileşmeler diyabet ile sınırlı değildir. Diyabet cerrahisi kardiyovasküler hastalık, kanser ve mortalite riskini de önemli oranda düşürmektedir. Diyabet rahatsızlığından kurtulmak için metabolik cerrahiden yararlanmak istiyorsanız, durumunuza özel ayrıntılı bilgi almak için diyabet cerrahisi alanında uzman bir cerraha başvurabilirsiniz.
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