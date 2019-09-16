Diyabet hastalığında göz sağlığına dikkat! Diyabette göz muayenesi ve tedavisi nasıl yapılır?

DoktorÖZ Göz ve Cerrahi Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Özkırış, " Şeker hastaları hastalıklarından korkmasınlar. Sadece Onunla nasıl baş etmek gerektiğini öğrensinler Sağlıklı bir bedenin en önemli öğesi olan gözlerinizi ve diğer organlarınızı hafife almayın! Önemli 5 hususu var. Diyabetik Retinopatinin tedavisi, erken teşhisin yanında, hastanın diyabet tedavisine ve diyetine çok dikkat ve itina göstermesi ile ilgilidir. İdeal kiloya ulaşmak için egzersizi asla ihmal etmeyin. Kan şekerini sıkı ve düzenli kontrol edin. Sigarayı mutlaka bırakın. Stresten uzak durun veya kontrol altına alın.

Diabette en sık tutulan organ göz ve maalesef uygun bir şekilde tedavi edilmezse sonu körlük. Her yıl mümkünse 6 ayda bir kontrole gidin" dedi.

Prof. Dr. Özkırış, "Diyabetik Retinopati, Gözün arkasındak, sinir liflerini içeren doku olan retinayı (ağ tabaka) besleyen küçük kan damarlarındaki değişiklikler ve hasardır. Körlüğe sebebiyet veren ve diyabetin tek tedavi edilebilir durumudur. Çoğunlukla iki göz etkilenir. Hastalığın başlangıcında hiç şikayet olmayabilir, bulgular zamanla ortaya çıkar. Diyabet ne kadar uzun süreli ise, hastalık ihtimali de o kadar daha fazladır. Çocukluk çağı diyabetinde, daha küçük yaşlarda başlar. Katarakt oluşumunu da tetikler. Erken safhada yakalanan hastaların tedavileri mümkündür. Bu sebeple hastaların hiçbir şikayeti olmasa da yılda 1 defa göz hekimine retina muayeneleri gerekir. Buluğ çağı, gebelik, katarakt ameliyatı, insüline yeni geçiş gibi dönemlerde muayene aralığı sıklaştırılmalıdır" diyerek şu bilgileri verdi: