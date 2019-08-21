Diyabet tedavisi ameliyatla mümkün mü?

“Mesela ekmek diyabette etkili. Kesinlikle bırakmalıyız. Genetiğiyle oynanıyor. Bu yüzden bozulmuyor ve böceklenmiyor. Bu aslında tüm ambalajlı gıdalar için geçerli. Çünkü tadının bozulmasını engellemek, raf ömrünü uzatmak, uluslararası nakliyata uygun hale getirmek için yapılan bir genetik değişiklik (GDO) söz konusu” diye konuşan Çelik, şeker hastalığının geçmeyen bir hastalık olarak bilindiğine dikkat çekti. Ancak bazı diyabet hastalarının metabolik cerrahi ile bu durumdan kurtulabileceğini söyledi. İşte Prof. Dr. Alper Çelik'in konuyla ilgili anlattıkları...

HANGİ HASTALAR İÇİN UYGUN?

Şeker hastalığının bir kere geldi mi gitmeyen bir hastalık olarak bilindiğine dikkat çeken Alper Çelik, “Oysa ameliyatla yani metabolik cerrahi ile mümkün. Tabii bu tüm hastalar için geçerli değil. Erişkin Tip 2 diyabet hastaları ameliyat için uygun. Yani bedeni insülin üreten ama ürettiği insülini kullanamayanlar bu grupta değerlendiriliyor” açıklamasında bulundu.

İNCE BAĞIRSAK OPERASYONU

İnce bağırsağın sindirimdeki önemine de işaret eden Çelik, “Şekerimizi düşüren hormon, ince bağırsaklarımızın son kısmı tarafından kontrol edilir. Besin ince bağırsağın son kısmına vücudumuz insülin üretmeye başlıyor. İkincisi de beyne “artık doydun” sinyalleri gidiyor. Bakkaldan aldığınız ekmek bağırsağın son kısmına ulaşmıyor. Çünkü GDO’lu olduğundan bağırsağın ortasında sindirimi bitiyor. Son kısma posa kalıyor beyne uyarı gitmiyor. Sürekli açlık hissediliyor ve doyulmuyor. İşte ben o bağırsağın son kısmını oradan çıkarıyor, başa koyuyorum. O operasyondan sonra insülininizi kullanmaya başlıyorsunuz. Acıkmıyorsunuz. Bir tabak yemek yediğinizde doyuyorsunuz. En önemlisi, artık iç organlarınızın çevresinde yağ birikmiyor, göbek eriyip gidiyor” dedi.