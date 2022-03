Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da öğrencilerle buluştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Zulüm nerede varsa kötüdür. Bizim medeniyetimiz inancına, ırkına, mezhebine bakmadan hep mazlumun yanında yer almıştır." dedi.

Erbaş, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansında yaptığı konuşmada, gittiği yerlerde üniversite öğrencileri ile buluşmaya özen gösterdiğini söyledi.

Şu ana kadar 38 üniversitede öğrencilerle bir araya geldiğini ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Bugün 39'uncu üniversite buluşmamızı yaptık. Olmazsa olmazımız üniversitelerimizi ziyaret etmek, hocalarımızla ve öğrencilerimizle buluşmak. Başkanlığımızın hizmetleri içinde en çok gençlerimize yönelik çalışmaları önemsiyorum çünkü gençler bizim istikbalimiz. Gençlerimiz ne kadar iyi noktada olursa biz o kadar iyi oluyoruz. Sizler sadece bu ülkenin değil, ümmetin ve insanlığın umudusunuz. Dolayısıyla umudumuz olan sizlere bizim yapmamız gereken çok hizmetimiz var. Sizlere çok borcumuz var. Bu borcumuzu ödemek için gece gündüz demeden yollardayız. Biz sizlere ne kadar iyi hizmet eder, rehberlik yaparsak sizler ilerde çok daha büyük işler yapacaksınız."

Farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Her biriniz, farklı ilerden buraya geldiniz. Üniversitelerin en güzel yanı da farklı illerden, kültürlerden, farklı anlayışlardan insanları bir arada toplaması ve o ili o farklılıklarla daha zengin hale getirmesi. Farklılıklarımız, zenginliğimiz olarak değerlendirilmeli. Hiçbir zaman ayrılık sebebi olmamalı çünkü bizim inancımız bunu gerektiriyor. Bizim medeniyetimiz farklılıklarla bir arada yaşama tecrübesini insanlığa öğreten bir medeniyettir. Asırlar boyunca bütün insanlığa birlikte yaşama tecrübesini öğreten bir medeniyetten geliyoruz. Sizler yüzyıllarca dünyaya hükmetmiş, adalet dağıtmış, diğer din ve milletler zor durumda kaldıklarında, yardım istediği büyük bir milletin evlat ve torunlarısınız. Her biriniz ecdadımızın merhameti, tecrübe ve adaletini gittiğiniz her yerde yaşatmaya devam edeceksiniz"

İlmin insanlık yararına olması gerektiğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"İlim eğer insanlığı yok etmek için üretilirse bu faydasız ilimdir. İşte görüyorsunuz nükleer bombalar, oraya atıyor, buraya atıyorlar. Şu an yaşıyoruz, televizyon ekranlarından seyrediyoruz. İslam dünyası yıllardan beri bunu yaşarken kimsenin kılı kıpırdamıyordu. Bugün bu nerede olursa olsun bizim için fark etmez. Zulüm nerede varsa kötüdür. Bizim medeniyetimiz inancına, ırkına, mezhebine bakmadan hep mazlumun yanında yer almıştır. Böyle ahlaklı bir medeniyet bizim medeniyetimiz ama dünya maalesef böyle değil. Dünya, 10 yıllardır İslam dünyasındaki zulmü görmezden geldi. Şimdi bir ülkenin bir ülkeye saldırısı ile uyandı. İnşallah o uyanışı sadece bir ülkeyle olmaz. Zulüm nerede, hangi ülkede, toprakta varsa dinine ırkına bakmadan engel olmaya çalışır. İnşallah bu uyanışa vesile olur. "

Konferansın sonunda Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Erbaş'a hediye takdim etti.