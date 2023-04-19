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Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM 2023 DİB MBSTS sınav belgesi sorgulama ekranı

19.04.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2023 DİB MBSTS sınav belgeleri erişime açıldı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2023 DİB MBSTS sınav belgesi sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM 2023 DİB MBSTS sınav belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM'een Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Duyuruya göre, 2023 DİB MBSTS sınav belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntülenebilecek. İşte ÖSYM 2023 DİB MBSTS sınav belgesi sorgulama ekranı...

DİB MBSTS SINAV BELGESİ EKRANI

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav belgeleri erişime açıldı.

2023-DİB-MBSTS'ye girecek olan kişiler sınava girecekleri bina/salonları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

Adaylar,T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav yerlerini görüntüleyebilecekler.

DİB MBSTS SINAV BELGESİ EKRANI

DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

2023-DİB-MBSTS 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

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ÖSYM DİB-MBSTS

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