Diyanet'ten ramazan ayında sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

Ramazan ayında bağımlıları en zorlayan konu sigara içilmemesi. Öyle ki; akşam iftarda orucunu sigarayla açan sigara bağımlıları var. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetva, sigara bağımlılarını rahatlattı.

SİGARA BAĞIMLILARINA GÜZEL HABER

Sigara bağımlılığından kurtulmak için kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan nikotin bantları, aşırı bağımlılık nedeniyle oruç tutmayan sigara bağımlıları için çözüm oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bir fetvada, nikotin bantlarının orucu bozmadığı ifade edildi.

"NİKOTİN BANDI ORUCU BOZMAZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, nikotin bantlarının orucu bozup bozmayacağına ilişkin bir soruya şu fetvayı verdi: "Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir. (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367)"



