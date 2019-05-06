Mynet Trend

Diyanet'ten ramazan ayında sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
SAĞLIK  | 06.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan ramazan ayında oruç tutan sigara tiryakilerini rahatlatacak bir fetva geldi. "Nikotin bandı orucu bozar mı?" sorusuyla ilgili verilen fetvada "Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir." ifadeleri yer aldı.

Diyanet'ten ramazan ayında sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

Ramazan ayında bağımlıları en zorlayan konu sigara içilmemesi. Öyle ki; akşam iftarda orucunu sigarayla açan sigara bağımlıları var. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetva, sigara bağımlılarını rahatlattı.

SİGARA BAĞIMLILARINA GÜZEL HABER

Sigara bağımlılığından kurtulmak için kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan nikotin bantları, aşırı bağımlılık nedeniyle oruç tutmayan sigara bağımlıları için çözüm oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bir fetvada, nikotin bantlarının orucu bozmadığı ifade edildi.

"NİKOTİN BANDI ORUCU BOZMAZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, nikotin bantlarının orucu bozup bozmayacağına ilişkin bir soruya şu fetvayı verdi: "Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir. (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367)"

1


Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Şeker hastaları oruç tutabilir mi? İşte dikkat edileceklerŞeker hastaları oruç tutabilir mi? İşte dikkat edilecekler
Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nikotin bandı Ramazan sigara diyanet Fetva ORUÇ

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı!

Ünlü milyarder 3 çocuğuna veda etti!

Ünlü milyarder 3 çocuğuna veda etti!

Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı

Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu!

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Karın ağrısıyla gitti! Görenler şaşkına döndü

Karın ağrısıyla gitti! Görenler şaşkına döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeker hastaları oruç tutarken nelere dikkat etmeli? Şeker hastaları için Ramazan ayı için 8 öneri

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? İşte dikkat edilecekler

Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?

Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?

Ramazanda metabolizmayı rahatlatmak için ne yapmalı?

Ramazanda metabolizmayı rahatlatmak için ne yapmalı?

Over kistler ve miyomlar tüp bebek tedavisini etkiler mi?

Over kistler ve miyomlar tüp bebek tedavisini etkiler mi?

Ramazanda baş ağrısı neden olur? Ramazanda baş ağrısı nasıl önlenir?

Ramazanda başınızın ağrımaması için bu önerilere dikkat

Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi yaşı 20'lere kadar düştü!

Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalık 20'li yaşlara kadar düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.