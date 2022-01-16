YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

16.01.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Güzide Demir: - "Çocuklarımız için sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz" - Anne Fadime Aksu: - "Onlara inanma oğlum, devletimize sığın. Tüm çocuklara sesleniyorum onlar yalancı, hepiniz gelin"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 867'nci gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, 6 yıldır haber alamadığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Çocukları için evlat nöbetini 3 yıldır kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Demir, "Çocuklarımız için sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz. Kar, kış demeden her gün eylem yapıyoruz. Oğlumu çok özledim. Evladımın yeri orası değil, artık evine gelsin. 6 yıldır hasretini çekiyorum." diye konuştu.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağırısında bulundu.

Kocaeli'den 8 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Evladından bugüne kadar haber alamadığını aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Geçen 8 yıldır ne haberin ne sesin ne de kokun var. Rahatsız olduğum halde senin peşine düştüm. Ne olursun dön gel. Onlara inanma oğlum, devletimize sığın. Tüm çocuklara sesleniyorum onlar yalancı, hepiniz gelin. Yeter bize çektirdiğiniz bu zulüm. PKK'dan, HDP'den istiyorum çocuğumu. Nasıl götürdüyseniz öyle de getirin."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulunduDiyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 16 Ocak Pazar

İmsak
06:01
Sabah
07:26
Öğle
12:34
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:51

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Pazar

Doğu Eczanesi
Sur
Murat Eczanesi
Yenisehir
Bozan Eczanesi
Baglar
Oryıl Eczanesi
Baglar
İskanevleri Eczanesi
Baglar
Yiğit Eczanesi
Kayapinar
Elif Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.