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Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

31.08.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Kamile Küçükdağ: - "7 yıldır ne çektiğimi bir Allah bilir bir ben bilirim. Başımı yastığa koyduğumda nerede olduğumu bilmiyorum, evladım nerede diyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 729. gününde sürüyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için eylemde yer alan anne Kamile Küçükdağ, çocuklarından ayrı olmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Çocuklarını HDP ve terör örgütü PKK için doğurmadıklarını ifade eden Küçükdağ, "7 yıldır ne çektiğimi bir Allah bilir bir ben bilirim. Başımı yastığa koyduğumda nerede olduğumu bilmiyorum, evladım nerede diyorum. Gözyaşlarına boğuluyorum." dedi.

Küçükdağ, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Dağa götürülen oğlu için eyleme katılan baba Ömer Tokay da evlat mücadelesinin sürdüğünü dile getirdi.

Sonuna kadar nöbeti sürdüreceğini dile getiren Tokay, "Birkaç gün sonra oturma eylemimiz 3. yılına girecek. Kar demeden kış demeden buradaydık. Burayı terk etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oturma eylemi sayesinde 32 ailenin evladına kavuştuğunu anımsatan Tokay, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini de vurguladı.

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