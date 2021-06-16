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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

16.06.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Muhammed için eyleme katılan anne Yasemin Gönyeli: - "Evlatlarımızdan ne istiyorlar? Kendi evlatlarını okutuyorlar. Neden garibanların evlatlarını dağa gönderiyorlar"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası başlattığı oturma eylemi, 653'üncü gününde sürüyor.

Batman'da geçen yıl kandırılarak dağa götürülen 21 yaşındaki oğlu Muhammed için gelen anne Yasemin Gönyeli de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Gönyeli, oğlu Muhammed'in Batman'da askere gitmek için hazırlık yaptığı sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğlundan 11 aydır haber alamadığını ve onu çok özlediğini dile getiren Gönyeli, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Çocuğunu bulmak için HDP Batman İl Binasına gittiğini ama partililerin kendisine kızdığını anlatan Gönyeli, şöyle konuştu:

"Evladımı onlardan istiyorum. HDP nasıl evladımı götürdüyse öyle de getirsin. Kendi evlatlarını göndersinler. Bizim evlatlarımızdan ne istiyorlar? Kendi evlatlarını okutuyorlar. Neden garibanların evlatlarını dağa gönderiyorlar?"

Oğluna seslenen Gönyeli, "Devlete sığın oğlum. Gel annene ilaç ol. Bayram geliyor, güzel evladım. Sensiz bayram olmuyor. Sensiz bir dakikam geçmiyor. Kurban olurum dön annene." ifadelerini kullandı.

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