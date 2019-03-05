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Diyarbakır’da bir ilçe diken üstünde! Mahalleli evlerini boşaltıyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, park yapılacak bölgeden kopan kayalar, bir mahalleye yuvarlandı. Mahalle sakinleri, panik içerisinde evlerini boşaltmaya başladı. Mahalleli diken üstünde tedirgin bekliyor.

Diyarbakır Çermik ilçesi Kale Mahallesi’nde yapılan park çalışması sırasında kopan kaya parçaları, mahallenin sokaklarına yuvarlandı. Birçok evin bahçesi ile evlerin yakınlarına düşen kaya parçalarını gören mahalle sakinleri, korku dolu anlarla evlerini boşaltmaya başladı. Mahalle sakinleri bölgeye park yapılmasına karşı olduklarını belirtirken, evlerinde diken üstünde kaldıklarını kaydetti. Can güvenliklerinin olmadığını kaydeden mahalle sakinleri, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

"PARK YERİNE CAN GÜVENLİĞİ İSTİYORUZ"

Kale Mahallesi Muhtarı Abdullah Karabaş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililerden yardım istediklerini belirten Karabaş, can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Karabaş, “Dün sabah saat 10.00’da vatandaşlar beni aradı. Hayvanlarını kaleye yaylamaya götürmüştü, beni aradıklarında toprak kayması olduğunu söyledi. Bende gelip yukarıya çıktığımda taşların çatladığını gördüm. İlgili birimleri aradım. Can güvenliğimiz için herhangi kimse gelmedi. Akşam saat 19.30 civarında kayalar çökmeye başladı. Taşlar aşağıya düşmeye devam etseydi hiçbir vatandaş sağ kalmazdı, şimdide gelip mahalleyi boşaltıyorlar. Talebimiz park yerine can güvenliği istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen buranın önlemi alınsın. Herkesin evinin parasını versinler ya da konut yapıp şahıs başına ev versinler” dedi.

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"UYUYAMIYORUZ, EVLERİ BOŞALTTIK"

Mahalle sakinlerinden Melihan Alpaslan ise dün geceden beri uyuyamadıklarını kaydetti. Alpaslan, “Dün akşam büyük sarsıntı oldu, deprem olduğunu zannettik. Dışarıya kaçtığımızda dağlar hep aşağıya geldi. Evler hep boşaltıldı, gece yatamıyoruz. Can güvenliğimiz yok korkuyoruz” diye konuştu.

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"KORKULACAK HİÇBİR ŞEY YOK"
Çermik İlçe Belediyesi’nde görevli inşaat mühendisi Hayrullah Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bütün güvenlik önlemini aldıklarını, çöken kayaların herhangi bir tehlike olmadığını söyledi. Çelik, şunları söyledi: “Kale dağ eteğinde park çalışmamız mevcuttur. Bu alanda yapılan çalışmalar esnasında, kayada oluşabilecek devrilmelere karşı, üst kısımda teraslama yaptık. Mevcut alanda amaç yukarıda çatlayan kayaların devrilme riski bulunduğundan dolayı, devrildiğinde mevcut teraslama kısmına düşmesi. Buradaki kaya kısımlarında mevcut çatlaklar bulunuyordu.

Buradaki çalışmanın temel sebebi kayada oluşan çatlaklıkların önlemini alabilmek mevcut kısmına istinat duvarları yapabilmek amacıyla burada proje hazırlandı. Beklediğimiz gibi dün gece kayalarda devrilme oldu, önlemini almıştık mevcutta olduğu gibi teraslama önlemini alınmıştı. Herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır, bundan sonraki çalışmalarımız da da mevcut alanda istinat duvarlarımızı yapıp daha hızlı bir şekilde mevcut park alanını vatandaşlara kazandırmak.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kayalık çermik park

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