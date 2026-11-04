Toprağından buhar çıkan ülke: Magmanın yüzeye en yakın olduğu yer!

Rotorua şehrine girdiğiniz an, sizi ilk olarak havayı kaplayan yoğun bir kükürt kokusu karşılıyor. Ardından parkların içinden, yol kenarlarındaki çatlaklardan ve hatta mahalle aralarındaki rögarlardan beyaz buharların gökyüzüne doğru süzüldüğünü görüyorsunuz. Bu durum, bölge halkı için o kadar sıradan bir durum ki evlerin bahçelerindeki çatlaklardan çıkan buharlar kimseyi şaşırtmıyor.

MAGMANIN YÜZEYE EN YAKIN OLDUĞU YER

Bilim insanları, bu doğa olayının arkasında bölgenin jeolojik yapısının yattığını belirtiyor. Aktif bir yanardağ kuşağı üzerinde yer alan bu şehirlerde, yeraltındaki magma tabakası yeryüzüne oldukça yakın. Yer altı suları bu ısıyla birleştiğinde devasa birer kaynar kazana dönüşüyor ve bulduğu her çatlaktan su buharı ile jeotermal gaz olarak dışarı salınıyor.

FOKURDAYAN ÇAMURLAR VE GÖKYÜZÜNE FIRLAYAN GAYZERLER

Bölge sadece yerden çıkan buharla da sınırlı değil. Dünyanın dört bir yanından turist çeken bu bölgelerde, sürekli fokurdayan gri çamur havuzları ve saatte birkaç kez onlarca metre yüksekliğe sıcak su püskürten Pōhutu gibi devasa gayzerler yer alıyor.