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Toprağından buhar çıkan ülke: Magmanın yüzeye en yakın olduğu yer!

Yeni Zelanda, muhteşem fiyortları, yemyeşil doğası ve uçsuz bucaksız sahilleriyle bilinse de onu dünyadaki diğer tüm yerlerden ayıran çok sıra dışı bir özelliği var: Bu ülkede kelimenin tam anlamıyla topraktan dumanlar yükseliyor. Özellikle Kuzey Adası’nda yer alan Rotorua ve Taupō bölgelerine ayak bastığınızda, doğanın yer altındaki devasa gücüne canlı bir şekilde tanıklık ediyorsunuz.

Toprağından buhar çıkan ülke: Magmanın yüzeye en yakın olduğu yer!
Çiğdem Berfin Sevinç

Rotorua şehrine girdiğiniz an, sizi ilk olarak havayı kaplayan yoğun bir kükürt kokusu karşılıyor. Ardından parkların içinden, yol kenarlarındaki çatlaklardan ve hatta mahalle aralarındaki rögarlardan beyaz buharların gökyüzüne doğru süzüldüğünü görüyorsunuz. Bu durum, bölge halkı için o kadar sıradan bir durum ki evlerin bahçelerindeki çatlaklardan çıkan buharlar kimseyi şaşırtmıyor.

Toprağından buhar çıkan ülke: Magmanın yüzeye en yakın olduğu yer! 1

MAGMANIN YÜZEYE EN YAKIN OLDUĞU YER

Bilim insanları, bu doğa olayının arkasında bölgenin jeolojik yapısının yattığını belirtiyor. Aktif bir yanardağ kuşağı üzerinde yer alan bu şehirlerde, yeraltındaki magma tabakası yeryüzüne oldukça yakın. Yer altı suları bu ısıyla birleştiğinde devasa birer kaynar kazana dönüşüyor ve bulduğu her çatlaktan su buharı ile jeotermal gaz olarak dışarı salınıyor.

Toprağından buhar çıkan ülke: Magmanın yüzeye en yakın olduğu yer! 2

FOKURDAYAN ÇAMURLAR VE GÖKYÜZÜNE FIRLAYAN GAYZERLER

Bölge sadece yerden çıkan buharla da sınırlı değil. Dünyanın dört bir yanından turist çeken bu bölgelerde, sürekli fokurdayan gri çamur havuzları ve saatte birkaç kez onlarca metre yüksekliğe sıcak su püskürten Pōhutu gibi devasa gayzerler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda buhar
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