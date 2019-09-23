Diyarbakır'da Kur'an kursunda eğitim gören 30 çocuk zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Olay, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan Çelebi Eser Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde öğrencilerde su içtikten bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayeti oluştu. Yaklaşık 30 öğrencide aynı belirtilerin görülmesi üzerine kursun bulunduğu binaya çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu 30’a yakın erkek öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan olay üzerine polis ve Halk Sağlığı ekipleri gelerek okulda inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatıldı.
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