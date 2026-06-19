Diyarbakır'da sıcaktan kaçan çocuklara havuz başında ciğer şöleni

Merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkındaki süs havuzu serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklarla doldu. Kentte hizmet veren bir ciğerci, çocuklara sürpriz yapıp havuz başında ocak kurup ateş yaktı.

Sıcak hava ve ateşin sıcağına rağmen çocuklara 100 kilo ciğer pişirilip ikram edildi. İşletmenin ustası Onur Erdin, Anzele Parkına geldiklerini, sıcak havada yüzen çocukları sevindirmek için ciğer partisi düzenlediğini söyledi.

Yaklaşık 100 kilo ciğer pişirdiklerini belirten Erdin, "Porsiyon olarak rahat 500 porsiyon. Çocuklar sevinsin diye bunu yaptım. Sıcakta ocak başında olmak zor. Hem havanın sıcak olması, birde ateşin ısısı olması bizler için çok zor oluyor" dedi.

Çocuklardan Hamza Çelik, ciğer yapıldığını, çok güzel olduğunu belirterek "Ama çok kalabalıktı. Suda yüzdük, acıktık ciğer yedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır