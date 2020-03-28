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Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler uyarınca İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm illerde koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Pandemi Kurulu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe gözetilerek yapılan toplantıya, Güzeloğlu'nun yanı sıra bilim insanları ve sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler tartışıldı.

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Diyarbakır koronavirüs pandemi kurulu

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