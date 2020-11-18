Diyarbakır Surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Urfakapı'dan Yedikardeş burcuna kadar olan bölgede büyük bir restorasyon çalışması olduğunu belirten Karaloğlu, bir taraftan da surların, bitişik olarak zaman içerisinde yapılan çarpık yapılardan arındırılarak ihtişamının ortaya çıkarılması ile ilgili kamulaştırma çalışması sürdürdüklerini ifade etti.

Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Birinci etapta Benusen Mahallesi'nde 41 yapının kamulaştırılması ve temizlenmesi çalışmaları tamamlandı. O çalışmadan sonra gördük ki; surlarda çarpık yapılaşmanın gizlemiş olduğu çok muhteşem kitabeler, nişler var. Şimdi bulunduğumuz mahallede ikinci etap kamulaştırma çalışmalarına başladık. Burada da yine 29 binanın kamulaştırması tamamlandı, yıkımına başlandı. Diyarbakır Surlarında da diğer şehir surlarında olduğu gibi bir iç, bir de dış sur var. Bizim dış surlar neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı. Burada dış surun temellerine rastladık. Yıktığımız evlerin bir kısmı ev temeli olarak dış sur temellerini kullanmış."

Diyarbakırlıların kendilerinden kentin en önemli kültürel varlığı olan surların korunması ve ihyası ile ilgili çalışma talep ettiğini aktaran Karaloğlu, bu talebi de dikkate alarak çok önemli mesafeler kat ettiklerini bildirdi.