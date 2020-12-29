Diyarbakır Ulu Camii: Tarihi bir miras

Anadolu toprakları yüzyıllar boyunca bir çok uygarlığa ev sahipliği yaptı. Geçmişten günümüze ulaşan çok sayıda cami, tapınak, kilise ve çeşitli yapılar bulunuyor. Bu yapılardan biri de Diyarbakır'da bulunan Ulu Camii. Diyarbakır Ulu Camii nerede, tarihi gibi bilgilere yakından bakalım. Birlikte tarihe tanıklık edelim.

DİYARBAKIR ULU CAMİİ NEREDE

Diyarbakır Ulu Camii şehir merkezinde bulunuyor. Diyarbakır'da havalimanı bulunuyor. Şehre uçakla ya da karayoluyla gidebilirsiniz.

DİYARBAKIR ULU CAMİİ TARİHİ

Diyarbakır Ulu Camii Anadolu'nun en eski camisidir. 639 yılında Diyarbakır'a egemen olan müslüman Araplar tarafından şehrin merkezindeki Martoma Kilisesi'nin camiye çevrilmesiyle oluşturulmuş. Daha sonra 1091 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah'ın buyruğu ile büyük bir onarım görmüş. Değişik dönemlerde birçok kez onarım ve eklentilerle bugünkü şeklini almış.

1115 yılında geçirdiği yangın ve deprem sonucu içerisindeki kemerler, sütunlar ve bezemeli taşlar yıkılmış. Dışarıda bulunan mermer taşları bu tarihten sonra yayılmış. Erken İslam döneminin ünlü Şam Emeviye Cami'nin (benzerliklerden dolayı) Anadolu'ya yansıması olarak yorumlanan Diyarbakır Ulu Cami, İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul ediliyor. Ayrıca Camide sibernetiğin babası olarak kabul edilen ünlü bilgin El Cezeri'nin yaptığı güneş saati bulunuyor.